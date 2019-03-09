Третій день без електрики: в яких умовах живуть мешканці Венесуели (фото, відео)

15 з 23 штатів Венесуели досі залишаються без електрики, а це – майже 70% країни.

Поступово зникає мобільний зв'язок, адже зарядити телефони ніде. Припинили роботу аеропорти, вокзали й навіть найпопулярніший в країні транспорт – метрополітен. У поодинокі автобуси потрапити майже неможливо.

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Та якщо вдень це безпечно, то у темряві венесуелці відчувають себе незахищеними.

Ми переживаємо за нашу безпеку. Коли зникло світло, злочинці почали цим користуватись. Люди – на вулиці, а органи влади не працюють,

– зазначив один із місцевих жителів.

Підприємці змушені закривати магазини, тож залишається все менше місць, де можна купити продукти. Припиняють роботу заводи, заправки. Без електрики навіть лікарні.



Магазини один за одним припиняють працювати

Опозиційний лідер Хуан Гуайдо ж заявив, що ситуація, що склалася в країні – неприпустима.

50% лікарень в країні не мають генераторів. Ті ж, що мають, не можуть зробити операції усім хворим. Те, що ми зараз переживаємо – трагедія,

– прокоментував він.

Поки Гуайдо клопочеться про гуманітарну допомогу, в адміністрації чинного президента Венесуели – диктатора Ніколаса Мадуро – розкидаються звинуваченнями: то працівникам електростанцій закидають саботаж, то Сполучені Штати винні.



"Блекаут" у Венесуелі



"Блекаут" у Венесуелі



"Блекаут" у Венесуелі

Найімовірніше, що причиною так званого блекауту стало застаріле обладнання на електростанціях.

У столиці країни Каракасі жителі виходять на вулиці з вимогою відновити електропостачання. Цивілізований світ тим часом рішуче закликає відставки Мадуро.

Що відбувається у Венесуелі?Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Але Росія підтримує політику Ніколаса Мадуро.



За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.