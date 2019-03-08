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      Венесуела лишилася без світла через аварію на гідроелектростанції

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      Венесуела лишилася без світла через аварію на гідроелектростанції
      Венесуела лишилася без світла через аварію на гідроелектростанції / Фото з відкритих джерел

      У 23 з 25 штатів Венесуели сталося масштабне відключення електрики ввечері у четвер, 7 березня, через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни.

      Без світла залишилися і столиця Венесуели – Каракас, передає сайт "Главком".

      Читайте також: Криза у Венесуелі: у США вигадали, як усунути від влади диктатора Мадуро

      Окрім того, припинили роботу венесуельський міжнародний аеропорт Майкетія та кілька ліній метро. У столиці країни також спостерігаються перебої з мобільним зв'язком.

      Вулиці були дуже темними, а освітлювали їх лише фари від автомобілів.

      Причиною перебоїв з подачею електрики стала диверсія на найбільшій гідроелектростанції країни "Ель-Гури". Глава Венесуели Ніколас Мадуро  звинуватив "американський імперіалізм" в причетності до перебоїв з електропостачанням в країні. 

      Електрична війна, оголошена та очолювана американським імперіалізмом проти нашого народу, буде переможена,
      – написав Мадуро в своєму Twitter.

      Міністр енергетики Луїс Мот Домінгес заявив, що проблеми з електрикою усунуть за три години, проте так швидко цього не вдалося зробити.

      Тим часом жителі декількох районів Каракаса в четвер ввечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.

      Що відбувається у Венесуелі?  Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Але Росія підтримує політику Ніколаса Мадуро.

      За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.

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      Теги: Новини України Венесуела Електроенергія
      Джерело: 24 канал
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