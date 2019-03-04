Криза у Венесуелі: у США вигадали, як усунути від влади диктатора Мадуро

США намагаються мобілізувати підтримку мирного переходу влади від чинного президента Венесули Ніколаса Мадуро до опозиційного лідера країни Хуана Гуайдо.

Так, у США наразі працюють над тим, щоб створити коаліцію, яка могла б змістити венесуельського диктатора і його режим. Про це розповів радник глави Білого дому з нацбезпеки Джон Болтон в інтерв’ю CNN.

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Я б хотів бачити якомога ширшу коаліцію, щоб змістити Мадуро і замінити весь корумпований режим. Саме це ми і намагаємося зробити,

– розповів Болтон.

Також Болтон розповів, що наразі у Венесуелі перебувають від 20 до 25 тисяч співробітників кубинських спецслужб, що є "абсолютно не припустимим".

Водночас, до нових протестів проти Мадуро народ Венесуели закликав самопроголошений президент країни і лідер опозиції Хуан Гуайдо. 4 лютого він попросив людей вийти на вулиці. Про те, де саме відбудуться протести в Каракасі та інших містах Венесуели, опозиціонер пообіцяв повідомити у соцмережах.

Venezuelan Interim President Juan Guaido has announced his planned return to Venezuela. Any threats or acts against his safe return will be met with a strong and significant response from the United States and the international community. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 4 марта 2019 г.

Окрім того, Гуайдо анонсував своє повернення у Венесуелу. У країні проти нього ведуть розслідування через те, що 23 січня він оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели. Так, суд заборонив Гуайдо залишати країну, однак, політик виїхав до Колумбії, звідки намагався доставити гуманітарну допомогу у свою країну. Тепер у разі повернення до Венесуели йому загрожує арешт.

Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Але Росія підтримує політику Ніколаса Мадуро.

Що сталося з Венесуелою після політики Мадуро? За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.