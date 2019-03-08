Венесуэла осталась без света из-за аварии на гидроэлектростанции

В 23 из 25 штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества вечером в четверг, 7 марта, из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны.

Без света осталась столица Венесуэлы Каракас, передает сайт "Главком".

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Кроме того, прекратили работу венесуэльский международный аэропорт Майкетия и несколько линий метро. В столице страны также наблюдаются перебои с мобильной связью.

Улицы были очень темными, а освещали их только фары от автомобилей.

Причиной перебоев с подачей электричества стала диверсия на крупнейшей гидроэлектростанции страны "Эль-Гуры". Глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.

Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена,

– написал Мадуро в своем Twitter.

La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 березня 2019 р.

Министр энергетики Луис Мот Домингес заявил, что проблемы с электричеством устранят за три часа, однако так быстро этого сделать не удалось.

Тем временем жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.

Что происходит в Венесуэле?

Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро.



За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.