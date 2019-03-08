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      Венесуэла осталась без света из-за аварии на гидроэлектростанции

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      Венесуэла осталась без света из-за аварии на гидроэлектростанции
      Венесуэла осталась без света из-за аварии на гидроэлектростанции / Фото из открытых источников

      В 23 из 25 штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества вечером в четверг, 7 марта, из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны.

      Без света осталась столица Венесуэлы Каракас, передает сайт "Главком".

      Читайте также: Кризис в Венесуэле: в США придумали, как отстранить от власти диктатора Мадуро

      Кроме того, прекратили работу венесуэльский международный аэропорт Майкетия и несколько линий метро. В столице страны также наблюдаются перебои с мобильной связью.

      Улицы были очень темными, а освещали их только фары от автомобилей.

      Причиной перебоев с подачей электричества стала диверсия на крупнейшей гидроэлектростанции страны "Эль-Гуры". Глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.

      Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена,
      – написал Мадуро в своем Twitter.

      Министр энергетики Луис Мот Домингес заявил, что проблемы с электричеством устранят за три часа, однако так быстро этого сделать не удалось.

      Тем временем жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.

      Что происходит в Венесуэле?
      Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро.

      За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.

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      Теги: Новости Украины Венесуэла Электроэнергия
      Источник: 24 канал
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