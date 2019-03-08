Мадуро не може нічого принести, крім темряви, – Помпео про відключення електрики у Венесуелі

Масштабне відключення електроенергії майже на усій території Венесуели – прямий наслідок некомпетентної політики Ніколаса Мадуро.

Про це держсекретар США Майк Помпео написав у Twitter.

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За його словами, Венесуела зруйнована не через США, не через Колумбію, Бразилію, Європу чи будь-кого іншого. А тільки через невдалу політику режиму.

Політика Мадуро не може нічого принести, крім темряви,

– заявив Помпео.

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It’s not because of Colombia. It’s not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime’s incompetence. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 марта 2019 г.

І додав: "Ні їжі. Ні ліків. Тепер немає влади. Далі не буде Мадуро".

Maduro’s policies bring nothing but darkness. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 марта 2019 г.

Нагадаємо, у 23 з 25 штатів Венесуели сталося масштабне відключення електрики ввечері у четвер, 7 березня, через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни.

Що відбувається у Венесуелі?

Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки.

Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Росія тим часом підтримала Ніколаса Мадуро.

За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. Інфляція за 2018 рік у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад мільйона відсотків.

У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.