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      Мадуро не може нічого принести, крім темряви, – Помпео про відключення електрики у Венесуелі

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      Майк Помпео, державний секретар США
      Майк Помпео, державний секретар США / twitter.com/SecPompeo

      Масштабне відключення електроенергії майже на усій території Венесуели – прямий наслідок некомпетентної політики Ніколаса Мадуро.

      Про це держсекретар США Майк Помпео написав у Twitter.

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      За його словами, Венесуела зруйнована не через США, не через Колумбію, Бразилію, Європу чи будь-кого іншого. А тільки через невдалу політику режиму.

      Політика Мадуро не може нічого принести, крім темряви,
      – заявив Помпео.

      І додав: "Ні їжі. Ні ліків. Тепер немає влади. Далі не буде Мадуро".

      Нагадаємо, у 23 з 25 штатів Венесуели сталося масштабне відключення електрики ввечері у четвер, 7 березня, через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни.

      Що відбувається у Венесуелі?

      Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки.

      Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Росія тим часом підтримала Ніколаса Мадуро.

      За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. Інфляція за 2018 рік у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад мільйона відсотків.

      У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.

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      Теги: Новини США Венесуела Майк Помпео
      Джерело: 24 канал
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