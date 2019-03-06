Силовики затримали американського журналіста у Венесуелі
У столиці Венесуели Каракасі силовики затримали американського репортера Коді Уеддла. Держдепартамент США вимагає негайно звільнити журналіста.
Уеддл, який є уродженцем Вірджинії, з 2014 року як незалежний журналіст проживає в Каракасі, пише Fox News.
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На цьому тижні журналіст висвітлював повернення до країни лідера опозиції, тимчасового президента країни Хуана Гуайдо, якого в аеропорту зустрічали тисячі людей.
Американського репортера затримали зранку 6 березня під час рейду силовиків до його помешкання. Крім того, правоохоронці також затримали колегу Уеддла Карлоса Камаччо і вилучили їхнє обладнання.
У Держдепі США знають про цей інцидент.
Бути журналістом – це не злочин. Ми вимагаємо негайного звільнення журналіста цілим і неушкодженим,
– написала в Twitter помічниця держсекретаря Кімберлі Брейєр.
Напередодні у Венесуелі в президентському палаці у Каракасі затримали групу американських журналістів іспаномовного Univision.
Що сталося з Венесуелою після політики Мадуро? За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.