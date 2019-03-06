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      Силовики затримали американського журналіста у Венесуелі

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      Силовики затримали американського журналіста у Венесуелі
      Силовики затримали американського журналіста у Венесуелі / Ілюстративне фото

      У столиці Венесуели Каракасі силовики затримали американського репортера Коді Уеддла. Держдепартамент США вимагає негайно звільнити журналіста.

      Уеддл, який є уродженцем Вірджинії, з 2014 року як незалежний журналіст проживає в Каракасі, пише Fox News.

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      На цьому тижні журналіст висвітлював повернення до країни лідера опозиції, тимчасового президента країни Хуана Гуайдо, якого в аеропорту зустрічали тисячі людей.

      Американського репортера затримали зранку 6 березня під час рейду силовиків до його помешкання. Крім того, правоохоронці також затримали колегу Уеддла Карлоса Камаччо і вилучили їхнє обладнання.

      У Держдепі США знають про цей інцидент.

      Бути журналістом – це не злочин. Ми вимагаємо негайного звільнення журналіста цілим і неушкодженим,
      – написала в Twitter помічниця держсекретаря Кімберлі Брейєр.

      Напередодні у Венесуелі в президентському палаці у Каракасі затримали групу американських журналістів іспаномовного Univision.

      Що сталося з Венесуелою після політики Мадуро? За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.

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      Теги: Новини політики Новини США Венесуела ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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