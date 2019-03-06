Силовики затримали американського журналіста у Венесуелі

У столиці Венесуели Каракасі силовики затримали американського репортера Коді Уеддла. Держдепартамент США вимагає негайно звільнити журналіста.

Уеддл, який є уродженцем Вірджинії, з 2014 року як незалежний журналіст проживає в Каракасі, пише Fox News.

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На цьому тижні журналіст висвітлював повернення до країни лідера опозиції, тимчасового президента країни Хуана Гуайдо, якого в аеропорту зустрічали тисячі людей.

#AlertaSNTP | Con la detención de Cody Weddle y Carlos Camacho, son 36 los casos de periodistas y trabajadores de prensa presos por @NicolasMaduro en lo que va de 2019.



Tres siguen detenidos y otro tiene medida de presentación en tribunales #6Mar pic.twitter.com/3mOjDozCAx — SNTP (@sntpvenezuela) 6 марта 2019 г.

Американського репортера затримали зранку 6 березня під час рейду силовиків до його помешкання. Крім того, правоохоронці також затримали колегу Уеддла Карлоса Камаччо і вилучили їхнє обладнання.

У Держдепі США знають про цей інцидент.

Бути журналістом – це не злочин. Ми вимагаємо негайного звільнення журналіста цілим і неушкодженим,

– написала в Twitter помічниця держсекретаря Кімберлі Брейєр.

.@StateDept is aware of and deeply concerned with reports that another U.S. journalist has been detained in #Venezuela by #Maduro, who prefers to stifle the truth rather than face it. Being a journalist is not a crime. We demand the journalist’s immediate release, unharmed. — Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) 6 марта 2019 г.

Напередодні у Венесуелі в президентському палаці у Каракасі затримали групу американських журналістів іспаномовного Univision.

Що сталося з Венесуелою після політики Мадуро? За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.