Силовики задержали американского журналиста в Венесуэле

В столице Венесуэлы Каракасе силовики задержали американского репортера Коди Уэддла. Госдепартамент США требует немедленно освободить журналиста.

Уэддл, который является уроженцем Вирджинии, с 2014 года как независимый журналист проживает в Каракасе, пишет Fox News.

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На этой неделе журналист освещал возвращение в страну лидера оппозиции, временного президента страны Хуана Гуайдо, которого в аэропорту встречали тысячи людей.

#AlertaSNTP | Con la detención de Cody Weddle y Carlos Camacho, son 36 los casos de periodistas y trabajadores de prensa presos por @NicolasMaduro en lo que va de 2019.



Tres siguen detenidos y otro tiene medida de presentación en tribunales #6Mar pic.twitter.com/3mOjDozCAx — SNTP (@sntpvenezuela) 6 марта 2019 г.

Американского репортера задержали утром 6 марта во время рейда силовиков в его квартиру. Кроме того, правоохранители также задержали коллегу Уэддла Карлоса Камаччо и изъяли их оборудование.

В Госдепе США знают об этом инциденте.

Быть журналистом – это не преступление. Мы требуем немедленного освобождения журналиста целым и невредимым,

– написала в Twitter помощница госсекретаря Кимберли Брейер.

.@StateDept is aware of and deeply concerned with reports that another U.S. journalist has been detained in #Venezuela by #Maduro, who prefers to stifle the truth rather than face it. Being a journalist is not a crime. We demand the journalist’s immediate release, unharmed. — Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) 6 марта 2019 г.

Накануне в Венесуэле в президентском дворце в Каракасе задержали группу американских журналистов испаноязычного Univision.

Что случилось с Венесуэлой после политики Мадуро? За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.