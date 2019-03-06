Силовики задержали американского журналиста в Венесуэле
В столице Венесуэлы Каракасе силовики задержали американского репортера Коди Уэддла. Госдепартамент США требует немедленно освободить журналиста.
Уэддл, который является уроженцем Вирджинии, с 2014 года как независимый журналист проживает в Каракасе, пишет Fox News.
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На этой неделе журналист освещал возвращение в страну лидера оппозиции, временного президента страны Хуана Гуайдо, которого в аэропорту встречали тысячи людей.
Американского репортера задержали утром 6 марта во время рейда силовиков в его квартиру. Кроме того, правоохранители также задержали коллегу Уэддла Карлоса Камаччо и изъяли их оборудование.
В Госдепе США знают об этом инциденте.
Быть журналистом – это не преступление. Мы требуем немедленного освобождения журналиста целым и невредимым,
– написала в Twitter помощница госсекретаря Кимберли Брейер.
Накануне в Венесуэле в президентском дворце в Каракасе задержали группу американских журналистов испаноязычного Univision.
Что случилось с Венесуэлой после политики Мадуро? За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.