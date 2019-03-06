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      Силовики задержали американского журналиста в Венесуэле

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      Силовики задержали американского журналиста в Венесуэле
      Силовики задержали американского журналиста в Венесуэле / Иллюстративное фото

      В столице Венесуэлы Каракасе силовики задержали американского репортера Коди Уэддла. Госдепартамент США требует немедленно освободить журналиста.

      Уэддл, который является уроженцем Вирджинии, с 2014 года как независимый журналист проживает в Каракасе, пишет Fox News.

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      На этой неделе журналист освещал возвращение в страну лидера оппозиции, временного президента страны Хуана Гуайдо, которого в аэропорту встречали тысячи людей.

      Американского репортера задержали утром 6 марта во время рейда силовиков в его квартиру. Кроме того, правоохранители также задержали коллегу Уэддла Карлоса Камаччо и изъяли их оборудование.

      В Госдепе США знают об этом инциденте.

      Быть журналистом – это не преступление. Мы требуем немедленного освобождения журналиста целым и невредимым,
      – написала в Twitter помощница госсекретаря Кимберли Брейер.

      Накануне в Венесуэле в президентском дворце в Каракасе задержали группу американских журналистов испаноязычного Univision.

      Что случилось с Венесуэлой после политики Мадуро? За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.

      blog_ava
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      Теги: Журналисты СМИ Венесуэла Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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