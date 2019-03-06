США могут ужесточить санкции против Венесуэлы и КНДР

Вашингтон изучает возможность введения новых санкций в отношении Венесуэлы. Речь идет об усилении контроля над финансами, доступными диктатору Николасу Мадуро, с тем, чтобы "избавить его режим средств, необходимых для сохранения власти".

Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу Fox News, что этот вопрос, в частности, обсуждался в рамках межведомственных консультаций.

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США добиваются передачи власти голове Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом. Болтон пообещал, что Вашингтон продолжит давление на Каракас для передачи Гуайдо власти мирным путем.

От Северной Кореи Соединенные Штаты добиваются прекращения ядерных и ракетных программ и закрытия соответствующих объектов. Если Пхеньян не готов к денуклеаризации, КНДР "не получит послабления по наложенными ранее экономическими санкциями". Болтон отметил, что США на самом деле готовы наращивать эти санкции.

Добавим, что 5 марта вашингтонские исследовательские центры, анализируют военную инфраструктуру КНДР по спутниковым снимкам, пришли к выводу о возобновлении работ и строительстве новых объектов на ракетном полигоне сохэй, на котором раньше проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвансон.