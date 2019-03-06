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      США можуть посилити санкції проти Венесуели та КНДР

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      Джон Болтон
      Джон Болтон / Фото з відкритих джерел

      Вашингтон вивчає можливість введення нових санкцій відносно Венесуели. Йдеться про посилення контролю над фінансами, доступними диктатору Ніколасу Мадуро, з тим, щоб "позбавити його режим коштів, необхідних для збереження влади". Щодо КНДР, то тут США продовжує вимагати домовленостей в рамках угоди про денуклеаризацію Корейського півострова.

      Помічник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News, що це питання, зокрема, обговорювалося в рамках міжвідомчих консультацій.

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      США домагаються передачі влади голові Національної асамблеї Венесуели Хуану Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом. Болтон пообіцяв, що Вашингтон продовжить тиск на Каракас для передачі Гуайдо влади мирним шляхом.

      Від Північної Кореї Сполучені Штати домагаються припинення ядерних і ракетних програм та закриття відповідних об'єктів. Якщо Пхеньян не готовий до денуклеаризації, КНДР "не отримає послаблення за накладеними раніше економічними санкціями". Болтон зауважив, що США насправді готові нарощувати ці санкції.

      Додамо, що 5 березня вашингтонські дослідні центри, що аналізують військову інфраструктуру КНДР за супутниковими знімками, прийшли до висновку про відновлення робіт і будівництві нових об'єктів на ракетному полігоні Сохей, на якому раніше проводилися випробування міжконтинентальної балістичної ракети Хвансон.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини США КНДР Латинська Америка Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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