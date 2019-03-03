Не домовились про секретний завод: чому саміт США – КНДР закінчився достроково

Переговори між американським президентом Дональдом Трампом та північнокорейським лідером Кім Чен Ином завершились раніше, ніж планувалось. Все – через секретний завод зі збагачення урану під Пхеньяном, про який дізнались США.

Завод розташовується у місті Чхолліма, що за кілька кілометрів від столиці Північної Кореї. Американська розвідка давно мала підозри про його існування. Та тільки нещодавно вдалось отримати підтвердження за допомогою аналізу супутникових знімків, пише The Sunday Times.

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Знімок із супутника заводу зі збагачення урану у місті Чхолліма

Під час переговорів США повідомили КНДР, що знають про завод, і висунули вимогу його закрити. Кім Чен Ин відмовився. Після цього перемовини вирішили завершити достроково.

Зазначимо, що збагачений ураний може використовуватися для розробки ядерних бомб. За різними оцінками, КНДР має арсенал від 20 до 60 ядерних боєголовок, які є потенційною загрозою США, якщо їх встановити на міжконтинентальні балістичні ракети.

Другий саміт США – КНДР відбувся 27-28 лютого у Ханої (В'єтнам) . Американський лідер Дональд Трамп назвав зустріч продуктивною, проте США не наважились підписати жодних угод з Північною Кореєю. А ще відмовились знімати з країни санкції.

Результати саміту вдалими назвати складно: