В такий спосіб Путін маніпулює Трампом, що той поки, ймовірно навмисне, ігнорує. Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що США варто негайно зробити радикальні кроки та натиснути на Росію.

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Про підступні маніпуляції та пропозиції Путіна

Президент США програв телефонний батл з Путіним. За словами політичного експерта, навіть, якби Трамп підготувався до розмови, краще б не було. Кремль фактично "послав" президента США.

Путін чітко і відверто сказав Трампу, що він буде робити те, що він захоче, а США вже хай розбираються з Україною. Росія дала зрозуміти, що США можуть тиснути, кричати на Україну, але питання війни не розв'яжеться,

– сказав він.

Трамп після розмови не вийшов на пресконференнцію, адже розумів, що діалог для нього був провальним. Тим часом Кремль задоволений, що може легко маніпулювати президентом США.

Городницький наголосив, що зараз Трамп має дати зрозуміти Путіну, що США не грають в такі ігри. Поки люди з оточення президента США намагаються його в цьому переконати, Трамп не покидає ідеї "швидко" припинити вогонь.

США запропонували безумовне 30-денне перемир'я, на яке погодилась Україна. Російський диктатор ж в розмові з Трампом запропонував лише припинити удари по енергетиці.

Однак росіянам такі удари болючіші, ніж нам. Ми б'ємо по енергетичних об'єктах, але не цивільній, через що вони втрачають десятки мільярдів доларів. Ми б'ємо по газо- та нафтопереробних заводах, через які Росія продає нафту та газ за кордон,

– пояснив політичний експерт.

Він додав, що якщо після розмови з Путіним Трамп не зробить радикальних дій щодо Росії, він буде дуже слабким і для всього світу, і для самих американців.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Путін намагається використати пропозицію щодо тимчасового припинення вогню як важіль для отримання поступок ще до офіційних переговорів про завершення війни. Очільник Кремля прагне затягнути або зірвати переговори щодо стійкого миру в Україні.