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      Не договорились о секретном заводе: почему саммит США – КНДР закончился досрочно

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      Ким Чен Ын
      Ким Чен Ын / Getty Images

      Переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном завершились раньше, чем планировалось. Все – из-за секретного завода по обогащению урана под Пхеньяном, о котором узнали США.

      Завод располагается в городе Чхоллима, в нескольких километрах от столицы Северной Кореи. Американская разведка давно имела подозрения о его существовании. И только недавно удалось получить подтверждение с помощью анализа спутниковых снимков, пишет The Sunday Times.

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      Снимок со спутника завода по обогащению урана в городе Чхоллима

      Во время переговоров США сообщили КНДР, что знают о заводе, и потребовали его закрыть. Ким Чен Ын отказался. После этого переговоры решили завершить досрочно.

      Отметим, что обогащенный уран может использоваться для разработки ядерных бомб. По разным оценкам, КНДР имеет арсенал от 20 до 60 ядерных боеголовок, которые являются потенциальной угрозой США, если их установить на межконтинентальные баллистические ракеты.

      Второй саммит США – КНДР состоялся 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам). Американский лидер Дональд Трамп назвал встречу продуктивной, однако США не решились подписать никаких соглашений с Северной Кореей. А еще отказались снимать со страны санкции.

      Результаты саммита удачными назвать сложно:

      1. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ыном не достигли никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия на саммите в Ханое.
      2. КНДР хотела, чтобы США полностью сняли санкции со страны в обмен на денуклеаризацию в отдельных районах Северной Кореи. США на это не согласились.
      3. По словам Трампа, КНДР не возобновит испытания ракет и ядерного оружия.
      4. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что переговоры относительно денуклеаризации КНДР продолжатся в ближайшие недели, поэтому надеются достичь прогресса в этом вопросе. Однако когда именно состоятся следующие переговоры и в каком формате – не уточнил.
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      Теги: Новости Украины Новости США Ядерная безопасность КНДР
      Источник: 24 Канал
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