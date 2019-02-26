В Венесуэле задержали американских журналистов за "неудобные вопросы"

В Венесуэле в президентском дворце в Каракасе задержали группу американских журналистов испаноязычного Univision.

По словам главы телекомпании Дэниела Коронелли, основанием стали "неудобные вопросы", которые репортеры задавали Мадуро, сообщает CNBC.

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Univision также опубликовал видео, которое интервьюер Хорхе Рамос показал Мадуро и после которого разговор прекратили, а журналистов задержали.

These are the images that @jorgeramosnews showed Nicolás Maduro and that caused Maduro to walk out of the interview, order the Univision team detained and their work confiscated. This is what Maduro does not want the world to see. pic.twitter.com/RmszSjmJBf https://t.co/ThJwilFYKV — Univision News (@UnivisionNews) February 26, 2019

Также оборудование, которое использовала группа Univision, было конфисковано.

В ответ на официальный протест, направленный Univision, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что ранее правительство страны приветствовало журналистов в президентском дворце, однако теперь "не поддерживает дешевые шоу".

После официального требования Госдепартамента США журналистов освободили и депортировали из Венесуэлы.

Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро.

Что случилось с Венесуэлой после политики Мадуро? За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.