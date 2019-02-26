12:13
26 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский не пускает Лазарева на Евровидение. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 февраля
      Вести.UA: Новое увлечение Кличко. Зеленский разучился считать
      Вєсті.UA
      21:21, 25 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      В Венесуэле задержали американских журналистов за "неудобные вопросы"

      86 Читати новину українською
      Николас Мадуро
      Николас Мадуро / gettyimages

      В Венесуэле в президентском дворце в Каракасе задержали группу американских журналистов испаноязычного Univision.

      По словам главы телекомпании Дэниела Коронелли, основанием стали "неудобные вопросы", которые репортеры задавали Мадуро, сообщает CNBC.

      Читайте также: Нацгвардия Венесуэлы открыла огонь на границе с Колумбией

      Univision также опубликовал видео, которое интервьюер Хорхе Рамос показал Мадуро и после которого разговор прекратили, а журналистов задержали.

      Также оборудование, которое использовала группа Univision, было конфисковано.

      В ответ на официальный протест, направленный Univision, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что ранее правительство страны приветствовало журналистов в президентском дворце, однако теперь "не поддерживает дешевые шоу".

      После официального требования Госдепартамента США журналистов освободили и депортировали из Венесуэлы.

      Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро.

      Что случилось с Венесуэлой после политики Мадуро? За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.

      blog_ava
      Пасха в Украине 2019: дата и традиции
      сегодня
      6154
      Теги: Новости США СМИ Журналисты Венесуэла
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      сегодня , 01:44 Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      1545
      Справи єднають: в Україні з'явилася онлайн-платформа для підприємців
      сегодня , 12:01 Справи єднають: в Україні з'явилася онлайн-платформа для підприємців
      Блог Соцмережі 148
      Кто должен поехать на Евровидение-2019 от Украины вместо MARUV?
      25 февраля , 19:32 Кто должен поехать на Евровидение-2019 от Украины вместо MARUV?
      2347
      Разгромы "Карпат" и "Динамо", уверенная победа "Шахтера": итоги 19-го тура УПЛ
      сегодня , 11:17 Разгромы "Карпат" и "Динамо", уверенная победа "Шахтера": итоги 19-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 96
      Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      сегодня , 11:00 Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      Ірина Поліщук 358
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      США перебросили вооружение в Южную Корею в ответ на ядерные испытания КНДР
       10 января 2016 , 12:35
      Во французском Лионе прогремел взрыв: есть жертвы
       10 февраля , 02:10
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук