В Венесуэле задержали американских журналистов за "неудобные вопросы"
В Венесуэле в президентском дворце в Каракасе задержали группу американских журналистов испаноязычного Univision.
По словам главы телекомпании Дэниела Коронелли, основанием стали "неудобные вопросы", которые репортеры задавали Мадуро, сообщает CNBC.
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Univision также опубликовал видео, которое интервьюер Хорхе Рамос показал Мадуро и после которого разговор прекратили, а журналистов задержали.
Также оборудование, которое использовала группа Univision, было конфисковано.
В ответ на официальный протест, направленный Univision, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что ранее правительство страны приветствовало журналистов в президентском дворце, однако теперь "не поддерживает дешевые шоу".
После официального требования Госдепартамента США журналистов освободили и депортировали из Венесуэлы.
Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро.
Что случилось с Венесуэлой после политики Мадуро? За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.