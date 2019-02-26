У Венесуелі затримали американських журналістів через "незручні запитання"

У Венесуелі в президентському палаці у Каракасі затримали групу американських журналістів іспаномовного Univision.

За словами глави телекомпанії Деніела Коронеллі, підставою стали "незручні питання", які репортери задавали Мадуро, повідомляє CNBC.

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Univision також опублікував відео, яке інтерв'юер Хорхе Рамос показав Мадуро і після якого розмову припинили, а журналістів затримали.

These are the images that @jorgeramosnews showed Nicolás Maduro and that caused Maduro to walk out of the interview, order the Univision team detained and their work confiscated. This is what Maduro does not want the world to see. pic.twitter.com/RmszSjmJBf https://t.co/ThJwilFYKV — Univision News (@UnivisionNews) February 26, 2019

Також обладнання, яке використовувала група Univision, було конфісковано.

У відповідь на офіційний протест, спрямований Univision, міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що раніше уряд країни вітало журналістів в президентському палаці, однак тепер "не підтримує дешеві шоу".

Після офіційного вимоги Держдепартаменту США журналістів звільнили та депортували з Венесуели.

Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Але Росія підтримує політику Ніколаса Мадуро.

Що сталося з Венесуелою після політики Мадуро? За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.