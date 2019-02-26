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      У Венесуелі затримали американських журналістів через "незручні запитання"

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      Ніколас Мадуро
      Ніколас Мадуро / gettyimages

      У Венесуелі в президентському палаці у Каракасі затримали групу американських журналістів іспаномовного Univision.

      За словами глави телекомпанії Деніела Коронеллі, підставою стали "незручні питання", які репортери задавали Мадуро, повідомляє CNBC.

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      Univision також опублікував відео, яке інтерв'юер Хорхе Рамос показав Мадуро і після якого розмову припинили, а журналістів затримали.

      Також обладнання, яке використовувала група Univision, було конфісковано.

      У відповідь на офіційний протест, спрямований Univision, міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що раніше уряд країни вітало журналістів в президентському палаці, однак тепер "не підтримує дешеві шоу".

      Після офіційного вимоги Держдепартаменту США журналістів звільнили та депортували з Венесуели.

       

      Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Але Росія підтримує політику Ніколаса Мадуро. 

      Що сталося з Венесуелою після політики Мадуро? За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.

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      Теги: Новини США Венесуела Журналісти ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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