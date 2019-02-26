Нацгвардія Венесуели відкрила вогонь на кордоні з Колумбією

Бійці Національної гвардії Венесуели у понеділок відкрили вогонь на мосту імені Симона Болівара на кордоні з Колумбією для розгону учасників акцій протесту.

Стрілянина велася в напрямку Колумбії. Поліцейські країни, які перебували на своїй території, привели зброю в бойову готовність, але не стріляли.

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Відомостей про постраждалих серед колумбійських силовиків оприлюднено не було. Видання El Nacional повідомило, що протестуючі на кордоні двох країн вимагають від влади Венесуели дозволити ввезення в країну гуманітарної допомоги.

Ми продовжимо боротьбу за нашу країну. Ми знаємо, що злочинна влада нацькувала на нас військових, які зараз загрожують нашому життю. Настав час змінити історію, час зробити щось! І зараз все залежить від нас, будьте певні, що ми це зробимо!

– написав опозиційний лідер Хуан Гуайдо у своєму Twitter.

Seguiremos luchando por nuestro país. Sabemos que al régimen forajido solo le quedan sicarios paramilitares que amenazan nuestras vidas.



Es momento de cambiar la historia, es momento de hacer algo. Y si depende de nosotros, sepan con seguridad que lo haremos.#GrupoDeLima pic.twitter.com/bYZbv3YHH3 — Juan Guaidó (@jguaido) 25 лютого 2019 р.

Чому на мосту Симона Болівара стався конфлікт

Венесуельська опозиція 23 лютого спробувала доставити в республіку гуманітарну допомогу через закриті за рішенням Каракаса кордони з Колумбією і Бразилією. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі, кілька вантажівок були спалені.

В ході розпочатих заворушень постраждали сотні людей, в тому числі десятки громадян Колумбії. За різними даними, загинули від чотирьох до більш ніж 25 осіб. Водночас, згідно з підрахунками опозиції, з 23 лютого в Колумбію перебігли близько 160 силовиків, які не побажали підкорятися наказам Мадуро.

Чому Мадуро закрив кордон

Президент Ніколас Мадуро переконаний, що під виглядом допомоги опозиції можуть постачати зброю з-за кордону. Відтак він перекрив не лише сухопутний кордон з Колумбією та Бразилією. До венесуельських портів не пускають судна з гуманітарною допомогою, а в аеропорти – літаки з вантажем.

З чого все почалося

До слова, масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки.

Але Росія підтримує політику Ніколаса Мадуро. Він вже оголосив про розрив стосунків з сусідньою Колумбією. Колумбійські дипломати мають залишити Венесуелу за 24 години.

EN ESTE MOMENTO|

Miembros de la resistencia en el puente Simon Bolívar toman el puente y las cisternas q la dictadura estacionó como barricadas para abrir el paso, los jóvenes quieren entrar a Vzla!

En este momento se escuchan disparos en el puente y la cisterna fue tirada al río pic.twitter.com/DMYh4nkZNm — Sergio Contreras B:. (@SContrerasB) 25 лютого 2019 р.