Нацгвардия Венесуэлы открыла огонь на границе с Колумбией

Бойцы Национальной гвардии Венесуэлы в понедельник открыли огонь на мосту имени Симона Боливара на границе с Колумбией для разгона участников акций протеста.

Стрельба велась в направлении Колумбии. Полицейские страны находящиеся на своей территории, привели оружие в боевую готовность, но не стреляли.

Читайте также: Венесуэльские солдаты применяют слезоточивый газ и резиновые пули против активистов: есть жертвы

Сведений о пострадавших среди колумбийских силовиков обнародовано не было. Издание El Nacional сообщило, что протестующие на границе двух стран требуют от властей Венесуэлы разрешить ввоз в страну гуманитарной помощи.

Мы продолжим борьбу за нашу страну. Мы знаем, что преступная власть натравил на нас военных, которые сейчас угрожают нашей жизни. Пришло время изменить историю, время сделать что-то! И сейчас все зависит от нас, будьте уверены, что мы это сделаем!

– написал оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в своем Twitter.

Seguiremos luchando por nuestro país. Sabemos que al régimen forajido solo le quedan sicarios paramilitares que amenazan nuestras vidas.



Es momento de cambiar la historia, es momento de hacer algo. Y si depende de nosotros, sepan con seguridad que lo haremos.#GrupoDeLima pic.twitter.com/bYZbv3YHH3 — Juan Guaidó (@jguaido) 25 лютого 2019 р.

Почему на мосту Симона Боливара произошел конфликт

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась доставить в республику гуманитарную помощь через закрытые по решению Каракаса границы с Колумбией и Бразилией. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы, несколько грузовиков были сожжены.

В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек. В то же время, согласно подсчетам оппозиции, с 23 февраля в Колумбию перешли около 160 силовиков, не пожелавших подчиняться приказам Мадуро.

Почему Мадуро закрыл границу

Президент Николас Мадуро убежден, что под видом помощи оппозиции могут поставлять оружие из-за границы. Поэтому он перекрыл не только сухопутную границу с Колумбией и Бразилией. В венесуэльские порты не пускают суда с гуманитарной помощью, а в аэропорты – самолеты с грузом.

С чего все началось

К слову, массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки.

Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро. Он уже объявил о разрыве отношений с соседней Колумбией. Колумбийские дипломаты должны покинуть Венесуэлу за 24 часа.

EN ESTE MOMENTO|

Miembros de la resistencia en el puente Simon Bolívar toman el puente y las cisternas q la dictadura estacionó como barricadas para abrir el paso, los jóvenes quieren entrar a Vzla!

En este momento se escuchan disparos en el puente y la cisterna fue tirada al río pic.twitter.com/DMYh4nkZNm — Sergio Contreras B:. (@SContrerasB) 25 лютого 2019 р.