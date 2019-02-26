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      Нацгвардия Венесуэлы открыла огонь на границе с Колумбией

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      Нацгвардия Венесуэлы атаковала протестующих на границе с Колумбией
      Нацгвардия Венесуэлы атаковала протестующих на границе с Колумбией / Фото з відкритих джерел

      Бойцы Национальной гвардии Венесуэлы в понедельник открыли огонь на мосту имени Симона Боливара на границе с Колумбией для разгона участников акций протеста.

      Стрельба велась в направлении Колумбии. Полицейские страны находящиеся на своей территории, привели оружие в боевую готовность, но не стреляли.

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      Сведений о пострадавших среди колумбийских силовиков обнародовано не было. Издание El Nacional сообщило, что протестующие на границе двух стран требуют от властей Венесуэлы разрешить ввоз в страну гуманитарной помощи.

      Мы продолжим борьбу за нашу страну. Мы знаем, что преступная власть натравил на нас военных, которые сейчас угрожают нашей жизни. Пришло время изменить историю, время сделать что-то! И сейчас все зависит от нас, будьте уверены, что мы это сделаем!
      – написал оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в своем Twitter.

      Почему на мосту Симона Боливара произошел конфликт

      Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась доставить в республику гуманитарную помощь через закрытые по решению Каракаса границы с Колумбией и Бразилией. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы, несколько грузовиков были сожжены.

      В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек. В то же время, согласно подсчетам оппозиции, с 23 февраля в Колумбию перешли около 160 силовиков, не пожелавших подчиняться приказам Мадуро.

      Почему Мадуро закрыл границу

      Президент Николас Мадуро убежден, что под видом помощи оппозиции могут поставлять оружие из-за границы. Поэтому он перекрыл не только сухопутную границу с Колумбией и Бразилией. В венесуэльские порты не пускают суда с гуманитарной помощью, а в аэропорты – самолеты с грузом.

      С чего все началось

      К слову, массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки.

      Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро. Он уже объявил о разрыве отношений с соседней Колумбией. Колумбийские дипломаты должны покинуть Венесуэлу за 24 часа.

       

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      Источник: 24 Канал
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