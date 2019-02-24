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      Венесуэльские солдаты применяют слезоточивый газ и резиновые пули против активистов: есть жертвы

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      Противостояние властей Венесуэлы и народа достигло своего пика. Президент Венесуэлы диктатор Николас Мадуро закрыл границы с Колумбией и Бразилией. Все это для того, чтобы не пустить иностранную гуманитарную помощь в страну. Венесуэльцы, страдающие от нехватки пищи и медикаментов, попытались разблокировать пункты пропуска. Но все заканчивается кровавыми схватками с солдатами.

      Венесуэльские военные применяют слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. По информации правозащитников, в столкновениях погибли по меньшей мере пять человек. Еще почти 300 получили ранения.

      Читайте также: По приказу Мадуро Венесуэла закрывает границу с Бразилией

      Почему Мадуро закрыл границу

      Президент Николас Мадуро убежден, что под видом помощи оппозиции могут поставлять оружие из-за границы. Поэтому он перекрыл не только сухопутную границу с Колумбией и Бразилией. В венесуэльские порты не пускают суда с гуманитарной помощью, а в аэропорты – самолеты с грузом.

      Я ни за что не подчинюсь, никогда не сдамся. Я всегда буду защищать наш народ даже ценой собственной жизни, если это будет необходимо для его защиты,
      – заверил Мадуро.

      Что случилось с Венесуэлой после политики Мадуро

      За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов.

      Президент Венесуели Ніколас Мадуро довів країну до кризи
      Президент Венесуэлы Николас Мадуро довел страну до кризиса

      В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.

      У нас есть неизлечимо больные люди, которые ждут лекарства. Также у нас есть дети и пожилые граждане, страдающие от недоедания. Мы собираемся получить эту помощь, в которой так нуждаются наши сограждане,
      – отметил протестующий.

      Что делает оппозиция

      Лидер оппозиции, который 23 января объявил себя временным президентом Венесуэлы, Хуан Гуайдо попытался разблокировать один из пунктов пропуска на границе с Колумбией. Но пока ему это не удалось. Он призвал военных перейти на сторону народа и расчистить путь для гуманитарных грузов из-за границы.

      Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо
      Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо

      Я обращаюсь к вам, солдаты нашей страны. Не позвольте наемникам управлять нашей Родиной. Вы настоящие мужчины, у вас есть честь, у вас есть семьи, которые вы хотите защитить. Это могут быть ваши дети, матери, племянники, которые добровольно решили защитить жизни венесуэльцев,
      – призвал временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

      Однако глава венесуэльской армии сохраняет верность Николасу Мадуро, который покупает военных хорошими зарплатами и руководящими должностями в государственных учреждениях и компаниях.

      На стороні Мадуро виступає армія
      На стороне Мадуро выступает армия

      Зато простые солдаты постепенно переходят на сторону оппозиции. Это уже сделали несколько сотен военных.

      Я признаю нашим президентом Хуана Гуайдо. В этой борьбе я на стороне венесуэльского народа. Я сердцем с нашими гражданами,
      – сказал солдат.

      С чего все началось

      К слову, массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки.

      Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро. Он уже объявил о разрыве отношений с соседней Колумбией. Колумбийские дипломаты должны покинуть Венесуэлу за 24 часа.

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      Теги: Новости России Инфляция Новости США Венесуэла Протесты
      Источник: 24 Канал
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