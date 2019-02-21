По приказу Мадуро Венесуэла зарывает границу с Бразилией

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро решил закрыть границу с Бразилией, чтобы лидеры оппозиции не смогли доставить международную гуманитарную помощь народу страны.

Также Мадуро, которого активно поддерживает официальная Москва, угрожает закрыть границу с Колумбией. По словам диктатора, страна не нуждается в каких-либо гуманитарных поставках, сообщает Bloomberg.

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Более того, Мадуро заявил, что гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направила венесуэльскому народу, состоит из "прогнивших и зараженных продуктов".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого большинство стран Евросоюза признало временным президентом Венесуэлы, во вторник, 12 февраля, сообщил, что гуманитарная помощь прибудет 23 февраля. В тот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что та не подходит Венесуэле и служит прикрытием для попытки вторжения.

Что происходит в Венесуэле?

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро? За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехали почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.