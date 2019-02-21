По приказу Мадуро Венесуэла зарывает границу с Бразилией
Венесуэльский диктатор Николас Мадуро решил закрыть границу с Бразилией, чтобы лидеры оппозиции не смогли доставить международную гуманитарную помощь народу страны.
Также Мадуро, которого активно поддерживает официальная Москва, угрожает закрыть границу с Колумбией. По словам диктатора, страна не нуждается в каких-либо гуманитарных поставках, сообщает Bloomberg.
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Более того, Мадуро заявил, что гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направила венесуэльскому народу, состоит из "прогнивших и зараженных продуктов".
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого большинство стран Евросоюза признало временным президентом Венесуэлы, во вторник, 12 февраля, сообщил, что гуманитарная помощь прибудет 23 февраля. В тот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что та не подходит Венесуэле и служит прикрытием для попытки вторжения.
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны.
- Диктатора Мадуро поддержали глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Украинские правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.
- 4 февраля главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы, Великобритании и Украины заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы, поскольку ультиматум о досрочных выборах не был выполнен Мадуро.
- Впоследствии ряд стран направил гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.
- Мадуро заявил о готовности встретиться с Трампом для урегулирования конфликта.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро? За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехали почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.