22:55
21 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Супергерой по-украински. Вредные дела депутатов
      Вєсті.UA
      20:39, сегодня
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Советские пищевые привычки
      Згадати все
      14:44, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      По приказу Мадуро Венесуэла зарывает границу с Бразилией

      87 Читати новину українською
      Николас Мадуро
      Николас Мадуро / ИноСМИ

      Венесуэльский диктатор Николас Мадуро решил закрыть границу с Бразилией, чтобы лидеры оппозиции не смогли доставить международную гуманитарную помощь народу страны.

      Также Мадуро, которого активно поддерживает официальная Москва, угрожает закрыть границу с Колумбией. По словам диктатора, страна не нуждается в каких-либо гуманитарных поставках, сообщает Bloomberg.

      Читайте также: Кто такой Николас Мадуро: что известно о скандальном президенте Венесуэлы

      Более того, Мадуро заявил, что гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направила венесуэльскому народу, состоит из "прогнивших и зараженных продуктов".

      Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого большинство стран Евросоюза признало временным президентом Венесуэлы, во вторник, 12 февраля, сообщил, что гуманитарная помощь прибудет 23 февраля. В тот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что та не подходит Венесуэле и служит прикрытием для попытки вторжения.

      Что происходит в Венесуэле?

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро? За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехали почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.

      blog_ava
      Пройдет ли Порошенко во второй тур выборов: ответ эксперта
      сегодня
      592
      Теги: Новости политики Венесуэла
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 21 февраля: полковник Нацгвардии бил ногами майдановца и избирательная схема РФ
      сегодня , 22:49 Главные новости 21 февраля: полковник Нацгвардии бил ногами майдановца и избирательная схема РФ
      11
      Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      18 февраля , 19:00 Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      Яніна Ткачук 13040
      Шалені домогосподарки: хатня робота жінок світу коштує 10 трильйонів доларів!
      сегодня , 22:01 Шалені домогосподарки: хатня робота жінок світу коштує 10 трильйонів доларів!
      Наталія Лебідь 722
      Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
      сегодня , 21:04 Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
      Анастасія Можаровська 281
      Чому Путін змусив Януковича тікати з України?
      сегодня , 18:40 Чому Путін змусив Януковича тікати з України?
      Артем Овдієнко 2243
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Березовский говорил о возможном самоубийстве, - друг
       26 марта 2013 , 16:13 4
      В Конгресс США внесен законопроект о поставках оружия в Украину
       13 февраля 2015 , 11:50
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук