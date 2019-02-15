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      Кризис в Венесуэле: Мадуро готов встретиться с Трампом, хотя "время для диалога давно истекло"

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      Николас Мадуро
      Николас Мадуро / Getty images

      Действующий президент Венесуэлы диктатор Николас Мадуро пригласил спрецпредставителя США из Венесуэлы Эллиота Абрамса посетить республику. Также он заявил о своей готовности встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

      24 канал писал о том, что в Венесуэле продолжается политический и экономический кризис, граждане страны пытаются добиться отставки действующего президента Николаса Мадуро, который недавно вступил на пост главы государства во второй раз. Международные наблюдатели убеждены: результат президентских выборов в Венесуэле был сфальсифицирован.

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      Так, Мадуро в интервью агентству Associated Press сообщил, что министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса участвовал в конфиденциальных консультациях с американской стороной в Нью-Йорке. Во время этих встреч Арреаса пригласил Абрамса приехать в Венесуэлу одним из возможных вариантов: неофициально, публично или тайно.

      Если он хочет встретиться, просто скажите мне когда, где и как, и я там буду,
      – сказал Мадуро журналистам.

      Каждая из встреч Арреасы и Абрамса продолжалась, по словам венесуэльского диктатора, по несколько часов. Так, к примеру, один из контактов имел место уже после того, как спецпредставитель США по вопросам Венесуэлы заявил, что время для диалога с Мадуро давно истекло.

      Мадуро также выразил надежду на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Вместе с тем он сказал: "Заразительна рука Дональда Трампа причиняет вред Венесуэле".

      Также венесуэльский диктатор подчеркнул, что не намерен уступать власть в стране. По его словам, гуманитарная помощь США, которую планируют доставить в Венесуэлу, является незначительной в сравнении с активами республики на миллиарды долларов, которые были заблокированы Вашингтоном.

      Они вешают нас, воруют наши деньги, а потом говорят: "Вот, хватайте эти крохи". И они делают из этого шоу для всего мира. Мы с достоинством говорим: "Нет мировому шоу. Мы рады всем, кто хочет помочь Венесуэле, но у нас есть достаточные возможности, чтобы заплатить за все, что нам нужно,
      – сообщил Мадуро.

      Отметим, что это уже далеко не первые высказывания венесуэльского диктатора по гуманитарной помощи, которую направляют его стране. Так, недавно он обвинил мировое сообщество в том, что оно направило венесуэльскому народу прогнившие и зараженные продукты, а также добавил, что власти США хотят лишь унизить Венесуэлу.

      Что происходит в Венесуэле?

      – Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.

      Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке заявили оппозиционеру немало стран мира.

      – Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

      – Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.

      – В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.

      – 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.

      – 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.

      – Впоследствии ряд стран направила гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.

      До какого положения довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов.

      Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс.

      Из страны выехали почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.

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      Теги: Новости США Новости политики Латинськая Америка Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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