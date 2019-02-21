За наказом Мадуро Венесуела зариває кордон з Бразилією
Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро вирішив закрити кордон з Бразилією, аби лідери опозиції не змогли доставити іноземну гуманітарну допомогу народу країни.
Також Мадуро, якого активно підтримує офіційна Москва, погрожує закрити кордон з Колумбією. За словами диктатора, країна не потребує жодних гуманітарних поставок, повідомляє Bloomberg.
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Більше того, Мадуро заявив, що гуманітарна допомога, яку світова спільнота направила венесуельському народу, складається з "прогнилих та заражених продуктів".
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, якого більшість країн Євросоюзу визнала тимчасовим президентом Венесуели, у вівторок, 12 лютого, повідомив, що гуманітарна допомога прибуде 23 лютого. У той же день виконавчий віце-президент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що та не підходить Венесуелі і служить прикриттям для спроби вторгнення.
Що відбувається у Венесуелі?
- Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни.
- Диктатора Мадуро підтримали очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Українські правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
- 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.
- 4 лютого глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви, Великобританії та України заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели, оскільки ультиматум про дострокові вибори не був виконаний Мадуро.
- Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.
- Мадуро заявив про готовність зустрітись із Трампом для врегулювання конфлікту.
До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.