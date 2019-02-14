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      Мадуро заявив, що гуманітарна допомога надіслана Венесуелі "зіпсована і заражена"

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      Ніколас Мадуро
      Ніколас Мадуро / Фото з відкритих джерел

      У інтерв'ю журналістам Ніколас Мадуро заявив, що гуманітарна допомога, яку світова спільнота направила венесуельському народу, складається з "прогнилих та заражених продуктів".

      У своєму інтерв'ю телеканалу Euronews Мадуро заявив, що надання Венесуелі гуманітарної допомоги є бажанням венесуельської опозиції, а також влади США принизити країну.

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      США заморозили понад 10 мільярдів доларів на наших рахунках за кордоном. По суті, нам не дозволяють імпортувати в країну ліки та харчі, бо шукають наші гроші на закордонних рахунках у всіх куточках світу, 
      – сказав він.

      Мадуро підтвердив заяву віце-президента республіки Делсі Родрігес, яка напередодні висловила думку, що метою доставки гуманітарної допомоги є отруєння населення Венесуели. 

      Він також наголосив, що його країна співпрацює з ООН "для надання технічної і гуманітарної допомоги", а також зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я для здійснення закупівель лікарських препаратів.

      Лідер венесуельської опозиції та тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо у вівторок, 12 лютого, повідомив, що гуманітарна допомога прибуде 23 лютого. У той же день виконавчий віце-президент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що та не підходить Венесуелі і служить прикриттям для спроби вторгнення. На думку політика, мова йде про "забруднену і отруєну хімікатами їжу, яка є нічим іншим, як біологічною зброєю, щоб отруїти населення".

      10 лютого перша партія гуманітарної допомоги для громадян Венесуели прибула в місто Кукута у Колумбії. США направили венесуельцям медикаменти і високобілкову їжу у відповідь на прохання тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Мадуро наказав військовим заблокувати кордон з Колумбією, щоб вантажівки з гуманітарною допомогою не змогли її перетнути.

      Що відбувається у Венесуелі?

      До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

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      Теги: Новини політики Венесуела Латинська Америка
      Джерело: 24 Канал
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