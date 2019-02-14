Мадуро заявив, що гуманітарна допомога надіслана Венесуелі "зіпсована і заражена"

У інтерв'ю журналістам Ніколас Мадуро заявив, що гуманітарна допомога, яку світова спільнота направила венесуельському народу, складається з "прогнилих та заражених продуктів".

У своєму інтерв'ю телеканалу Euronews Мадуро заявив, що надання Венесуелі гуманітарної допомоги є бажанням венесуельської опозиції, а також влади США принизити країну.

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США заморозили понад 10 мільярдів доларів на наших рахунках за кордоном. По суті, нам не дозволяють імпортувати в країну ліки та харчі, бо шукають наші гроші на закордонних рахунках у всіх куточках світу,

– сказав він.

Мадуро підтвердив заяву віце-президента республіки Делсі Родрігес, яка напередодні висловила думку, що метою доставки гуманітарної допомоги є отруєння населення Венесуели.

Він також наголосив, що його країна співпрацює з ООН "для надання технічної і гуманітарної допомоги", а також зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я для здійснення закупівель лікарських препаратів.

Лідер венесуельської опозиції та тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо у вівторок, 12 лютого, повідомив, що гуманітарна допомога прибуде 23 лютого. У той же день виконавчий віце-президент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що та не підходить Венесуелі і служить прикриттям для спроби вторгнення. На думку політика, мова йде про "забруднену і отруєну хімікатами їжу, яка є нічим іншим, як біологічною зброєю, щоб отруїти населення".

10 лютого перша партія гуманітарної допомоги для громадян Венесуели прибула в місто Кукута у Колумбії. США направили венесуельцям медикаменти і високобілкову їжу у відповідь на прохання тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Мадуро наказав військовим заблокувати кордон з Колумбією, щоб вантажівки з гуманітарною допомогою не змогли її перетнути.

Що відбувається у Венесуелі?

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.