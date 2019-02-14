Мадуро заявил, что гуманитарная помощь направлена Венесуэле "испорчена и заражена"
В интервью журналистам Николас Мадуро заявил, что гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направило венесуэльскому народу, состоит из "прогнивших и зараженных продуктов".
В своем интервью телеканалу Euronews Мадуро заявил, что предоставление Венесуэле гуманитарной помощи является желанием венесуэльской оппозиции, а также власти США унизить страну.
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США заморозили более 10 миллиардов долларов на наших счетах за рубежом. По сути, нам не позволяют импортировать в страну лекарства и продукты, потому что ищут наши деньги на зарубежных счетах во всех уголках мира,
– сказал он.
Мадуро подтвердил заявление вице-президента республики Делси Родригес, которая накануне выразила мнение, что целью доставки гуманитарной помощи является отравление населения Венесуэлы.
Он также отметил, что его страна сотрудничает с ООН "для оказания технической и гуманитарной помощи", а также со Всемирной организацией здравоохранения для осуществления закупок лекарственных препаратов.
Лидер венесуэльской оппозиции и временный президент страны Хуан Гуайдо во вторник, 12 февраля, сообщил, что гуманитарная помощь прибудет 23 февраля. В тот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что она не подходит Венесуэле и служит прикрытием для попытки вторжения. По мнению политика, речь идет о "загрязненной и отравленной химикатами пище, которая является ничем иным, как биологическим оружием, чтобы отравить населения".
10 февраля первая партия гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии. США направили венесуэльцам медикаменты и высокобелковую пищу в ответ на просьбу временного президента страны Хуана Гуайдо. Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией, чтобы грузовики с гуманитарной помощью не смогли ее пересечь.
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционера заявили немало стран мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.
- Впоследствии ряд стран направил гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.