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      Мадуро заявил, что гуманитарная помощь направлена Венесуэле "испорчена и заражена"

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      Николас Мадуро
      Николас Мадуро / Фото из открытых источников

      В интервью журналистам Николас Мадуро заявил, что гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направило венесуэльскому народу, состоит из "прогнивших и зараженных продуктов".

      В своем интервью телеканалу Euronews Мадуро заявил, что предоставление Венесуэле гуманитарной помощи является желанием венесуэльской оппозиции, а также власти США унизить страну.

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      США заморозили более 10 миллиардов долларов на наших счетах за рубежом. По сути, нам не позволяют импортировать в страну лекарства и продукты, потому что ищут наши деньги на зарубежных счетах во всех уголках мира,
      – сказал он.

      Мадуро подтвердил заявление вице-президента республики Делси Родригес, которая накануне выразила мнение, что целью доставки гуманитарной помощи является отравление населения Венесуэлы.

      Он также отметил, что его страна сотрудничает с ООН "для оказания технической и гуманитарной помощи", а также со Всемирной организацией здравоохранения для осуществления закупок лекарственных препаратов.

      Лидер венесуэльской оппозиции и временный президент страны Хуан Гуайдо во вторник, 12 февраля, сообщил, что гуманитарная помощь прибудет 23 февраля. В тот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что она не подходит Венесуэле и служит прикрытием для попытки вторжения. По мнению политика, речь идет о "загрязненной и отравленной химикатами пище, которая является ничем иным, как биологическим оружием, чтобы отравить населения".

      10 февраля первая партия гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии. США направили венесуэльцам медикаменты и высокобелковую пищу в ответ на просьбу временного президента страны Хуана Гуайдо. Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией, чтобы грузовики с гуманитарной помощью не смогли ее пересечь.

      Что происходит в Венесуэле?

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.

      blog_ava
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      Теги: Латинськая Америка Венесуэла Новости политики
      Источник: 24 Канал
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