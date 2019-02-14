Мадуро заявил, что гуманитарная помощь направлена Венесуэле "испорчена и заражена"

В интервью журналистам Николас Мадуро заявил, что гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направило венесуэльскому народу, состоит из "прогнивших и зараженных продуктов".

В своем интервью телеканалу Euronews Мадуро заявил, что предоставление Венесуэле гуманитарной помощи является желанием венесуэльской оппозиции, а также власти США унизить страну.

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США заморозили более 10 миллиардов долларов на наших счетах за рубежом. По сути, нам не позволяют импортировать в страну лекарства и продукты, потому что ищут наши деньги на зарубежных счетах во всех уголках мира,

– сказал он.

Мадуро подтвердил заявление вице-президента республики Делси Родригес, которая накануне выразила мнение, что целью доставки гуманитарной помощи является отравление населения Венесуэлы.

Он также отметил, что его страна сотрудничает с ООН "для оказания технической и гуманитарной помощи", а также со Всемирной организацией здравоохранения для осуществления закупок лекарственных препаратов.

Лидер венесуэльской оппозиции и временный президент страны Хуан Гуайдо во вторник, 12 февраля, сообщил, что гуманитарная помощь прибудет 23 февраля. В тот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что она не подходит Венесуэле и служит прикрытием для попытки вторжения. По мнению политика, речь идет о "загрязненной и отравленной химикатами пище, которая является ничем иным, как биологическим оружием, чтобы отравить населения".

10 февраля первая партия гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии. США направили венесуэльцам медикаменты и высокобелковую пищу в ответ на просьбу временного президента страны Хуана Гуайдо. Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией, чтобы грузовики с гуманитарной помощью не смогли ее пересечь.

Что происходит в Венесуэле?

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.