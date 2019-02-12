МЗС Куби звинуватили США у спробі легалізації воєнної операції у Венесуелі
Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо врегулюванню кризи у Венесуелі, запропонований США, спрямований на легалізацію військових дій проти латиноамериканської країни.
Таку позицію висловив міністр МЗС Куби у своєму Twitter.
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Проект резолюції США у Радбезі ООН підтримує переворот і заснований лише на припущеннях,
– написав глава відомства.
Він додав, що, якщо проект не буде схвалено, американська влада зможе заявити, що намагалася виправити ситуацію, а сам проект резолюції уряду США спрямований на легалізацію військової агресії проти Венесуели.
Пропонований США документ передбачає скасування результатів президентських виборів 2018 року у Венесуелі і проведення нових виборів. Згідно з ним, Рада безпеки повинна закликати до "негайного початку політичного процесу, що веде до прозорих виборів за участю міжнародних спостерігачів, які б відповідали венесуельській конституції".
Що відбувається у Венесуелі?
- Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.
- Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
- 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.
- 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.
- Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.
До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.