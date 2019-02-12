МЗС Куби звинуватили США у спробі легалізації воєнної операції у Венесуелі

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо врегулюванню кризи у Венесуелі, запропонований США, спрямований на легалізацію військових дій проти латиноамериканської країни.

Таку позицію висловив міністр МЗС Куби у своєму Twitter.

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Проект резолюції США у Радбезі ООН підтримує переворот і заснований лише на припущеннях,

– написав глава відомства.

Він додав, що, якщо проект не буде схвалено, американська влада зможе заявити, що намагалася виправити ситуацію, а сам проект резолюції уряду США спрямований на легалізацію військової агресії проти Венесуели.

Пропонований США документ передбачає скасування результатів президентських виборів 2018 року у Венесуелі і проведення нових виборів. Згідно з ним, Рада безпеки повинна закликати до "негайного початку політичного процесу, що веде до прозорих виборів за участю міжнародних спостерігачів, які б відповідали венесуельській конституції".

El proyecto de resolución del gobierno de #EEUU ante el Consejo de Seguridad de la ONU intenta “legalizar” la agresión militar contra #Venezuela. Es el primer paso de la “intervención humanitaria”. https://t.co/EARqUtdHog — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 11 лютого 2019 р.

Що відбувається у Венесуелі?

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.