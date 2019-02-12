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      МЗС Куби звинуватили США у спробі легалізації воєнної операції у Венесуелі

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      Бруно Родрігес
      Бруно Родрігес / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо врегулюванню кризи у Венесуелі, запропонований США, спрямований на легалізацію військових дій проти латиноамериканської країни.

      Таку позицію висловив міністр МЗС Куби у своєму Twitter.

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      Проект резолюції США у Радбезі ООН підтримує переворот і заснований лише на припущеннях,
      – написав глава відомства.

      Він додав, що, якщо проект не буде схвалено, американська влада зможе заявити, що намагалася виправити ситуацію, а сам проект резолюції уряду США спрямований на легалізацію військової агресії проти Венесуели.

      Пропонований США документ передбачає скасування результатів президентських виборів 2018 року у Венесуелі і проведення нових виборів. Згідно з ним, Рада безпеки повинна закликати до "негайного початку політичного процесу, що веде до прозорих виборів за участю міжнародних спостерігачів, які б відповідали венесуельській конституції".

      Що відбувається у Венесуелі?

      До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

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      Теги: Новини політики Новини США Венесуела ООН Латинська Америка
      Джерело: 24 Канал
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