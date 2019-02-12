МИД Кубы обвинили США в попытке легализации военной операции в Венесуэле
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что проект резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию кризиса в Венесуэле, предложенный США, направленный на легализацию военных действий против латиноамериканской страны.
Такую позицию высказал министр МИД Кубы в своем Twitter.
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Проект резолюции США в Совбезе ООН поддерживает переворот и основан лишь на предположениях,
– написал глава ведомства.
Он добавил, что, если проект не будет принят, американские власти смогут заявить, что пыталась исправить ситуацию, а сам проект резолюции правительства США направлен на легализацию военной агрессии против Венесуэлы.
Предлагаемый США документ предусматривает отмену результатов президентских выборов 2018 в Венесуэле и проведения новых выборов. Согласно ему, Совет безопасности должен призвать к "немедленному началу политического процесса, ведущего к прозрачных выборов с участием международных наблюдателей, которые бы отвечали венесуэльской конституции".
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционера заявили немало стран мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.
- Впоследствии ряд стран направил гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.