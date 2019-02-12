МИД Кубы обвинили США в попытке легализации военной операции в Венесуэле

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что проект резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию кризиса в Венесуэле, предложенный США, направленный на легализацию военных действий против латиноамериканской страны.

Такую позицию высказал министр МИД Кубы в своем Twitter.

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Проект резолюции США в Совбезе ООН поддерживает переворот и основан лишь на предположениях,

– написал глава ведомства.

Он добавил, что, если проект не будет принят, американские власти смогут заявить, что пыталась исправить ситуацию, а сам проект резолюции правительства США направлен на легализацию военной агрессии против Венесуэлы.

Предлагаемый США документ предусматривает отмену результатов президентских выборов 2018 в Венесуэле и проведения новых выборов. Согласно ему, Совет безопасности должен призвать к "немедленному началу политического процесса, ведущего к прозрачных выборов с участием международных наблюдателей, которые бы отвечали венесуэльской конституции".

El proyecto de resolución del gobierno de #EEUU ante el Consejo de Seguridad de la ONU intenta “legalizar” la agresión militar contra #Venezuela. Es el primer paso de la “intervención humanitaria”. https://t.co/EARqUtdHog — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 11 лютого 2019 р.

Что происходит в Венесуэле?

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.