Венесуельські солдати застосовують сльозогінний газ та гумові кулі проти активістів: є жертви

Протистояння влади Венесуели та народу досягло свого піку. Президент Венесуели диктатор Ніколас Мадуро закрив кордони з Колумбією і Бразилією. Все це для того, аби не пустити іноземну гуманітарну допомогу в країну. Венесуельці, які потерпають від нестачі їжі та медикаментів, спробували розблокувати пункти пропуску. Але все закінчується кривавими сутичками з солдатами.

Венесуельські військові застосовують сльозогінний газ та гумові кулі проти демонстрантів. За інформацією правозахисників, у сутичках загинуло щонайменше п'ятеро людей. Ще майже 300 дістали поранення.

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Чому Мадуро закрив кордон

Президент Ніколас Мадуро переконаний, що під виглядом допомоги опозиції можуть постачати зброю з-за кордону. Відтак він перекрив не лише сухопутний кордон з Колумбією та Бразилією. До венесуельських портів не пускають судна з гуманітарною допомогою, а в аеропорти – літаки з вантажем.

Я ні за що не підкорюся, ніколи не здамся. Я завжди буду захищати наш народ навіть ціною власного життя, якщо це буде необхідно для його захисту,

– запевнив Мадуро.

Що сталося з Венесуелою після політики Мадуро

За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків.



Президент Венесуели Ніколас Мадуро довів країну до кризи

У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.

У нас є невиліковно хворі люди, які чекають на ліки. Також у нас є діти та літні громадяни, які потерпають від недоїдання. Ми збираємося отримати цю допомогу, якої так потребують наші співгромадяни,

– наголосив протестувальник.

Що робить опозиція

Лідер опозиції, який 23 січня оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, Хуан Гуайдо спробував розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні з Колумбією. Але наразі йому це не вдалося. Він закликав військовиків перейти на бік народу і розчистити шлях для гуманітарних вантажів з-за кордону.



Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо

Я звертаюся до вас, солдати нашої країни. Не дозвольте найманцям керувати нашою Батьківщиною. Ви справжні чоловіки, у вас є честь, у вас є родини, які ви хочете захистити. Це можуть бути ваші діти, матері, племінники, які добровільно вирішили захистити життя венесуельців,

– закликав тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо.

Проте очільник венесуельської армії зберігає вірність Ніколасу Мадуро, який купує їх хорошими зарплатами та керівними посадами в державних установах та компаніях.



На стороні Мадуро виступає армія

Натомість прості солдати поступово переходять на бік опозиції. Це вже зробили кілька сотень військових.

Я визнаю нашим президентом Хуана Гуайдо. У цій боротьбі я на боці венесуельського народу. Я серцем з нашими громадянами,

– сказав солдат.

З чого все почалося

До слова, масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки.

Але Росія підтримує політику Ніколаса Мадуро. Він вже оголосив про розрив стосунків з сусідньою Колумбією. Колумбійські дипломати мають залишити Венесуелу за 24 години.