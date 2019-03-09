Третий день без электричества: в каких условиях живут жители Венесуэлы (фото, видео)

15 из 23 штатов Венесуэлы до сих пор остаются без электричества, а это – почти 70% страны.

Постепенно исчезает мобильная связь, ведь зарядить телефоны неигде. Прекратили работу аэропорты, вокзалы и даже самый популярный в стране транспорт – метрополитен. В единичные автобусы влезть почти невозможно.

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Но если днем ​​это безопасно, то в темноте венесуэлцы чувствуют себя незащищенными.

Мы переживаем за нашу безопасность. Когда погас свет, преступники начали этим пользоваться. Люди – на улице, а органы власти не работают,

– отметил один из местных жителей.

Предприниматели вынуждены закрывать магазины, поэтому остается все меньше мест, где можно купить продукты. Прекращают работу заводы, заправки. Без электричества даже больницы.



Магазины один за другим прекращают работать

Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо же заявил, что ситуация, сложившаяся в стране – недопустима.

50% больниц в стране не имеют генераторов. Те же, что имеют, не могут сделать операции всем больным. То, что мы сейчас переживаем – трагедия,

– прокомментировал он.

Пока Гуайдо заботится о гуманитарной помощи, в администрации действующего президента Венесуэлы – диктатора Николаса Мадуро – разбрасываются обвинениями: то работников электростанций обвиняют в саботаже, то Соединенные Штаты виноваты.



"Блэкаут" в Венесуэле



"Блэкаут" в Венесуэле



"Блэкаут" в Венесуэле

Вероятнее всего, что причиной так называемого блэкаута стало устаревшее оборудование на электростанциях.

В столице страны Каракасе жители выходят на улицы с требованием восстановить электроснабжение. Цивилизованный мир тем временем решительно требует отставки Мадуро.

Что происходит в Венесуэле?

Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, включая США, Канаду, Австралию, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро.



За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, достигла более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек. В периферийных районах Венесуэлы жители страдают от недостатка элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.