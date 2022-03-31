Об этом сообщают представители подобных сервисов. Среди причин – удорожание новых устройств.

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В России массово арендуют гаджеты из-за страха брать кредиты

Так, к росту спроса на аренду гаджетов россиян привели следующие причины:

удорожание новых устройств

ухудшение условий потребительского кредита

желание пользователей сначала попробовать то, что они собираются купить

Как сообщают в сервисах аренды, прежде всего, люди стали чаще арендовать ноутбуки – на 30%, на смартфоны – на 15%. К слову, преимущественно арендуют устройства Apple.

В 90% случаев технику арендуют физлица, а со стороны предпринимателей спрос вырос вдвое.

Так, в марте вырос спрос на аренду игровых приставок.

По словам экспертов, главная причина – страх населения брать дорогостоящую технику в кредиты или рассрочку. Тем более российские продавцы электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а некоторые закрыли и продажи в кредит. Кроме того, Центробанк России рекордно поднял ставку до 20% . Поэтому банки начали пересматривать условия потребительских кредитов.