Дома у Артура Палатного, председателя политисполкома партии "Удар", народного депутата VII-VIII созывов, возглавлявшего Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд, проходят обыски.

Также с обыском пришли в квартиру его первой жены, с которой Палатный развелся более 20 лет назад. Об этом политик сообщил у себя в Facebook.

Команда пошла с Банковой. Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытаются манипулировать Президентом, шепча ему на ухо. Исполнители – некоторые представители прокуратуры, совместно с другими не достойными своих погон правоохранителями в ручном режиме просто выполняют поставленную задачу,

– написал он.

По словам Артура Палатного, правоохранители даже не могут адекватно объяснить основания для своих действий.

"Ни о каких соблюдения норм закона речь тоже не идет. А для чего? Если работа ведется "под крышей" "сильных мира сего", – пишет он.

По словам политика, цель этих действий банальна – давление и запугивание.

"Потому что партия "УДАР" может составить сильную конкуренцию на выборах. И очевидно, они забыли одно "но". Мы уже это проходили. Времена Януковича стали хорошим прививкой от страха и серьезного восприятия таких дешевых шоу. Декорации изменились, методы – перешли по наследству. Разница еще в том, что за окном не 2012-й, и мест, куда было бы хорошо убежать заказчикам этой аферы, не осталось. Потому что ответственность, как показывает практика, все равно догонит", – добавил Артур Палатный.