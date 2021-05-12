Вдома у Артура Палатного, голови політвиконкому партії "УДАР", народного депутата VII-VIII скликань, який очолював Комітет ВРУ з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль, проходять обшуки.

Також з обшуком прийшли в квартиру його першої дружини, з якою Палатний розлучився понад 20 років тому. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Команда пішла з Банкової. Там сидять головні сценаристи цього дешевого кіно. Керують політичним замовленням ті, хто намагаються маніпулювати Президентом, шепочучи йому на вухо. Виконавці – деякі представники прокуратури, які спільно з іншими не достойними своїх погонів правоохоронцями в ручному режимі просто виконують поставлену задачу,

– написав він.

За словами Артура Палатного, правоохоронці навіть не можуть адекватно пояснити підстави для своїх дій.

"Про жодні дотримання норм закону теж не йдеться. А для чого? Якщо робота ведеться "під дахом" "сильних світу цього", – пише він.

За словами політика, мета цих дій банальна – тиск і залякування.

"Партія "УДАР" може скласти сильну конкуренцію на виборах. Та вочевидь, вони забули одне "але". Ми вже це проходили. Часи Януковича стали хорошим щепленням від страху та серйозного сприйняття таких дешевих шоу. Декорації змінилися, методи – перейшли у спадок. Різниця ще в тому, що за вікном не 2012-й, та й місць, куди було б добре втекти замовникам цієї афери, не лишилося. Бо відповідальність, як показує практика, все одно дожене", – додав Артур Палатний.