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      Боятся, но едут: о детях, посещающих военных в зоне ООС

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      Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады вместе со школьниками

      19 декабря воины танкового батальона 54-й отдельной механизированной бригады поздравили с Днем святого Николая учеников Бугаевского и Оскольского лицеев на Харьковщине.

      Подразделение недавно вышло из района ООС и сейчас готовится к возвращению на фронт. Но о своих маленьких волонтерах и в то же время подшефных военнослужащие не забывают.

      Общины Бугаевки и Оскила с самого начала российской гибридной агрессии помогают нашим воинам, чем могут.

      Отсюда выходили первые подразделения, которые принимали участие в самых жестоких боях близ Славянска в 2014 году. Их всегда радушно размещали, принимали, пытались утешить чем-то вкусненьким и полезным перед выходом на опасные задания. Вот и самые юные жители помогают нашему войску чем могут с первого класса школьной скамьи, – рассказывает заместитель по морально-психологическому обеспечению танкового батальона 54-й отдельной механизированной бригады Татьяна Науменко.

      Поскольку сейчас материальное обеспечение войска значительно улучшилось в сравнении с 2014 годом, и им больше занимаются взрослые жители деревень, самая дорогая и важная сегодня, конечно, моральная поддержка.


      Школьники и бойцы 54-й отдельной механизированной бригады

      Дети с радостью передают тепло своих маленьких, но горячих сердечек в настоящих произведениях искусства. Более того, они постоянно ездят в район проведения ООС в составе местного творческого коллектива. Ученики неоднократно выступали перед нашими воинами на Востоке.

      Боятся, но едут, - говорит директор Бугаевского лицея Нина Веприцкая. – Ведь не ехать не могут. И при каждом выезде спорят за право сесть в автобус и выступить перед бойцами в этот раз.

      А теперь воины выступили перед учениками, поздравили их с праздником сладостями и теплыми словами. Дети и педагогические коллективы не остались в долгу и презентовали военным собственноручно сделанные обереги и картины учеников лицея.

      Автор: Елена Степанюк
      Фото: Андрей Гудилин

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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