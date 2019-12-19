Бояться, але їдуть: про дітей, які відвідують військових в зоні ООС

19 грудня воїни танкового батальйону 54-ї окремої механізованої бригади привітали з Днем святого Миколая учнів Бугаївського та Оскільського ліцеїв на Харківщині.

Підрозділ недавно вийшов з району ООС і зараз готується до повернення на фронт. Але про своїх маленьких волонтерів і водночас підшефних військовослужбовці не забувають.

Громади Бугаївки та Оскілу із самого початку російської гібридної агресії допомагають нашим воїнам, чим можуть.

Звідси виходили перші підрозділи, які брали участь у найжорстокіших боях поблизу Слов’янська у 2014-му. Їх завжди радо розміщували, приймали, намагалися втішити чимось смачненьким та корисним перед виходом на небезпечні завдання. От і наймолодші мешканці допомагають нашому війську чим можуть з першого класу шкільної парти, – розповідає заступник з морально-психологічного забезпечення танкового батальйону 54-ї окремої механізованої бригади Тетяна Науменко.

Оскільки зараз матеріальне забезпечення війська значно покращилося в порівнянні з 2014 роком, і ним більше займаються дорослі мешканці сіл, найдорожча та найважливіша сьогодні, звісно, моральна підтримка.



Школярі та бійці 54-ї окремої механізованої бригади

Діти з радістю передають тепло своїх маленьких, але потужних сердечок у справжніх витворах мистецтва. Більше того, вони постійно їздять в район проведення ООС у складі потужного місцевого творчого колективу. Учні неодноразово виступали перед нашими воїнами на Сході.

Бояться, але їдуть, – каже директор Бугаївського ліцею Ніна Веприцька. – Адже не їхати не можуть. І при кожному виїзді сперечаються за право сісти в автобус та виступити перед бійцями цього разу.

А тепер воїни виступили перед учнями, привітали їх зі святом ласощами і теплими словами. Діти й педагогічні колективи натомість не залишилися в боргу та презентували військовим власноручно зроблені обереги і картини учнів ліцею.

Автор: Олена Степанюк

Фото: Андрій Гуділін

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