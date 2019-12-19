20:01
19 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії
      Вєсті Кремля
      22:06, 18 грудня
      Вєсті.UA: Нова витівка від Луценка. Баканов хоче стати Джокером
      Вєсті.UA
      20:07, 18 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ПІДСУМКИ 2019

      Бояться, але їдуть: про дітей, які відвідують військових в зоні ООС

      275 Читать новость на русском
      Бійці 54-ї окремої механізованої бригади разом зі школярами

      19 грудня воїни танкового батальйону 54-ї окремої механізованої бригади привітали з Днем святого Миколая учнів Бугаївського та Оскільського ліцеїв на Харківщині.

      Підрозділ недавно вийшов з району ООС і зараз готується до повернення на фронт. Але про своїх маленьких волонтерів і водночас підшефних військовослужбовці не забувають.

      Громади Бугаївки та Оскілу із самого початку російської гібридної агресії допомагають нашим воїнам, чим можуть.

      Звідси виходили перші підрозділи, які брали участь у найжорстокіших боях поблизу Слов’янська у 2014-му. Їх завжди радо розміщували, приймали, намагалися втішити чимось смачненьким та корисним перед виходом на небезпечні завдання. От і наймолодші мешканці допомагають нашому війську чим можуть з першого класу шкільної парти, – розповідає заступник з морально-психологічного забезпечення танкового батальйону 54-ї окремої механізованої бригади Тетяна Науменко.

      Оскільки зараз матеріальне забезпечення війська значно покращилося в порівнянні з 2014 роком, і ним більше займаються дорослі мешканці сіл, найдорожча та найважливіша сьогодні, звісно, моральна підтримка.


      Школярі та бійці 54-ї окремої механізованої бригади

      Діти з радістю передають тепло своїх маленьких, але потужних сердечок у справжніх витворах мистецтва. Більше того, вони постійно їздять в район проведення ООС у складі потужного місцевого творчого колективу. Учні неодноразово виступали перед нашими воїнами на Сході.

      Бояться, але їдуть, – каже директор Бугаївського ліцею Ніна Веприцька. – Адже не їхати не можуть. І при кожному виїзді сперечаються за право сісти в автобус та виступити перед бійцями цього разу.

      А тепер воїни виступили перед учнями, привітали їх зі святом ласощами і теплими словами. Діти й педагогічні колективи натомість не залишилися в боргу та презентували військовим власноручно зроблені обереги і картини учнів ліцею.

      Автор: Олена Степанюк
      Фото: Андрій Гуділін

      Зверніть увагу! Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети

      Імпічмент президента США: чому Трампу оголосили недовіру
      сьогодні
      4525
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Земельная реформа: шаг к свободной стране, или Почему я поддерживаю Зеленского
      Блог Соцмережі 479
      сьогодні , 16:11 Новий Виборчий кодекс: як обиратимуть депутатів
      Ірина Поліщук 1340
      сьогодні , 15:20 Сергій Кислиця – постійний представник України в ООН: що про нього відомо
      Анна Запотоцька 1424
      сьогодні , 15:00 Перемогти Зеленського. Чому опозицію насправді не хвилює земельна реформа
      Дмитро Литвин 1526
      сьогодні , 14:00 Історична медаль Підручного й дивовижна Харлан: головні перемоги 2019 року
      Михайло Гема 544
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук