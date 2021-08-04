В Управлении государственной охраны также осудили действия своего уже экс-сотрудника.

Важно ГБР задержало бойца УГО, который избил танцора Дорофеевой

В УГО подчеркнули, что выступают против подобных проявлений агрессии и считают позорный поступок мужчины недопустимым.

Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства,

– подчеркнули в управлении.

Жестокое избиение танцовщика Нади Дорофеевой: главное

Жуткий инцидент произошел в ночь на 1 августа возле гей-клуба Lift, что в Киеве. Предварительно, конфликт спровоцировал военный-охранник.

После словесной перепалки мужчина ударил парня кулаком в голову . Тот сразу же потерял сознание и упал на землю. Личность нападавшего установили в день избиения. Он оказался сотрудником Управления государственной охраны Украины.

. Тот сразу же потерял сознание и упал на землю. Личность нападавшего установили в день избиения. Он оказался сотрудником Управления государственной охраны Украины. Мужчину отстранили от работы, после чего задержали и открыли уголовное производство. Нападающему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Обратите внимание! Танцовщик до сих пор находится в тяжелом состоянии. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.