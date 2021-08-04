В Управлінні державної охорони також засудили дії свого вже експрацівника.
Важливо ДБР затримала бійця УДО, який побив танцюриста Дорофєєвої
В УДО підкреслили, що виступають проти подібних проявів агресії та вважають ганебний вчинок чоловіка неприпустимим.
Принципова позиція керівництва Управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвинутого суспільства, не повинні нести службу у складі нашого відомства,
– підкреслили в управлінні.
Жорстоке побиття танцівника Наді Дорофєєвої: головне
- Моторошний інцидент стався у ніч на 1 серпня поблизу гей-клубу Lift, що у Києві. Попередньо, конфлікт спровокував військовий-охоронець.
- Після словесної перепалки чоловік вдарив хлопця кулаком у голову. Той одразу ж втратив свідомість і впав на землю. Особу нападника встановили у день побиття. Він виявився працівником Управління державної охорони України.
- Чоловіка усунули від роботи, після чого затримали й відкрили кримінальне провадження. Нападнику загрожує від 5 до 8 років в'язниці.