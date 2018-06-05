Бойцов Нацгвардии в Одесской области косит корь
В части Нацгвардии, которая дислоцируется в поселке Жеребково в Одесской области зафиксировали вспышку кори. Часть бойцов уже выздоровела.
Об этом сообщили в Ананьевской районной государственной администрации.
Так, по словам главного врача местной центральной районной больницы Анатолия Койчева, недавно в части зафиксировали два новых случая заболевания.
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При этом 16 военных уже готовят выписывать из больницы, еще часть уже выздоровела. Общего количества больных врач не назвал.
Напомним, в Украине с начала года 9 человек умерли из-за кори. Еще 16 000 человек переболели недугом.
Источник: 24 Канал
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