Бойцов Нацгвардии в Одесской области косит корь

В части Нацгвардии, которая дислоцируется в поселке Жеребково в Одесской области зафиксировали вспышку кори. Часть бойцов уже выздоровела.

Об этом сообщили в Ананьевской районной государственной администрации.

Так, по словам главного врача местной центральной районной больницы Анатолия Койчева, недавно в части зафиксировали два новых случая заболевания.

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При этом 16 военных уже готовят выписывать из больницы, еще часть уже выздоровела. Общего количества больных врач не назвал.

Напомним, в Украине с начала года 9 человек умерли из-за кори. Еще 16 000 человек переболели недугом.