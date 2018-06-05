Нацгвардійців на Одещині косить кір

У частині Нацгвардії, яка дислокується у селищі Жеребковому на Одещині, зафіксували спалах кору. Частина бійців уже одужала.

Про це повідомили в Ананьївській районній державній адміністрації.

Так, за словами головного лікаря місцевої центральної районної лікарні Анатолія Койчева, нещодавно у частині зафіксували два нові випадки захворювання.

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При цьому 16 військових готують виписувати з лікарні, ще частина вже одужала. Загальної кількості хворих лікар не назвав.

Нагадаємо, в Україні з початку року 9 людей померли через кір. Ще 16 тисяч осіб перехворіли недугою.