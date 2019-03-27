Бойцов УПА официально признали участниками боевых действий

26 марта в Украине вступили в силу поправки в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Согласно законодательству, бойцы Украинской повстанческой армии официально являются участниками боевых действий.

Соответствующие изменения в законодательство президент подписал еще 6 декабря. Впрочем вступили в силу они только 26 марта

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Согласно законодательству, участниками боевых действий считаются лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе

Украинской повстанческой армии (УПА)

Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь";

Украинской народной революционной армии (УНРА)

Организации народной обороны "Карпатская Сечь";

Украинской военной организации (УВО)

Вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Эти категории граждан будут иметь соответствующие льготы, которые предусмотрены для них законом.

"Лучше поздно, чем никогда. Хотя это должно было быть сделано еще в 1991 году. Во-первых, Украина состоялась благодаря этим людям. Это восстановление определенной исторической справедливости. А во-вторых, сегодня Украина снова в состоянии войны, сегодня Украину снова защищают патриоты с оружием в руках. И они должны понимать, что они защищают государство, которое умеет уважать тех, кто его защищает", – объяснил историк, руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Какие льготы имеют участники боевых действий?

• Бесплатный проезд в общественном транспорте

• Ветераны войны являются первыми в очереди на получение бесплатного жилья;

• Бесплатные юридические услуги;

• Льготы на услуги связи;

• 100% скидка для инвалидов войны и 75% скидка участникам боевых действий платы за ЖКХ;

• Бесплатные, некоторые, виды медицинских услуг, к примеру, стоматологическая;

С полным перечнем льгот можно ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины.

Куда обратиться за оказанием помощи участникам боевых действий?

Необходимо обратиться в социальный фонд защиты граждан по месту прописки. С собой необходимо иметь следующие документы:

• заявление на получение помощи;

• паспорт и его копию;

• идентификационный код налогоплательщика;

• справка из паспортного стола, которая указывает на количество членов семьи;

• данные о жилье и жилищных условиях, информация, указывающая на суммы ежемесячных выплат за коммунальные услуги.

Что такое УПА?

Украинская повстанческая армия – военно-политическое формирование, действовавшее в Украине в 1942-1953 годов, вооруженное крыло Организации украинских националистов. С 1943 по 1950 годы главным командиром УПА был генерал Роман Шухевич, с 1950 по 1954 – Василий Кук. С 2015 года воины УПА имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке. Борьба УПА – составная Украинского освободительного движения 1920-1950 годов. Ее воины сражались на два фронта: против гитлеровцев и красноармейцев.