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      Бойцов УПА официально признали участниками боевых действий

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      Бойцов УПА официально признали участниками боевых действий
      Бойцов УПА официально признали участниками боевых действий / Фото из открытых источников

      26 марта в Украине вступили в силу поправки в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Согласно законодательству, бойцы Украинской повстанческой армии официально являются участниками боевых действий.

      Соответствующие изменения в законодательство президент подписал еще 6 декабря. Впрочем вступили в силу они только 26 марта

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      Согласно законодательству, участниками боевых действий считаются лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе

      • Украинской повстанческой армии (УПА)
      • Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь";
      • Украинской народной революционной армии (УНРА)
      • Организации народной обороны "Карпатская Сечь";
      • Украинской военной организации (УВО)
      • Вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

      Эти категории граждан будут иметь соответствующие льготы, которые предусмотрены для них законом.

      "Лучше поздно, чем никогда. Хотя это должно было быть сделано еще в 1991 году. Во-первых, Украина состоялась благодаря этим людям. Это восстановление определенной исторической справедливости. А во-вторых, сегодня Украина снова в состоянии войны, сегодня Украину снова защищают патриоты с оружием в руках. И они должны понимать, что они защищают государство, которое умеет уважать тех, кто его защищает", – объяснил историк, руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.

      Какие льготы имеют участники боевых действий?

      • Бесплатный проезд в общественном транспорте
      • Ветераны войны являются первыми в очереди на получение бесплатного жилья;
      • Бесплатные юридические услуги;
      • Льготы на услуги связи;
      • 100% скидка для инвалидов войны и 75% скидка участникам боевых действий платы за ЖКХ;
      • Бесплатные, некоторые, виды медицинских услуг, к примеру, стоматологическая;

      С полным перечнем льгот можно ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины.

      Куда обратиться за оказанием помощи участникам боевых действий?

      Необходимо обратиться в социальный фонд защиты граждан по месту прописки. С собой необходимо иметь следующие документы:
      • заявление на получение помощи;
      • паспорт и его копию;
      • идентификационный код налогоплательщика;
      • справка из паспортного стола, которая указывает на количество членов семьи;
      • данные о жилье и жилищных условиях, информация, указывающая на суммы ежемесячных выплат за коммунальные услуги.

      Что такое УПА?
      Украинская повстанческая армия – военно-политическое формирование, действовавшее в Украине в 1942-1953 годов, вооруженное крыло Организации украинских националистов. С 1943 по 1950 годы главным командиром УПА был генерал Роман Шухевич, с 1950 по 1954 – Василий Кук. С 2015 года воины УПА имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке. Борьба УПА – составная Украинского освободительного движения 1920-1950 годов. Ее воины сражались на два фронта: против гитлеровцев и красноармейцев.

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      Теги: История Война Законодательство УПА Новости Украины
      Источник: 24 канал
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