Бойцов УПА официально признали участниками боевых действий
26 марта в Украине вступили в силу поправки в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Согласно законодательству, бойцы Украинской повстанческой армии официально являются участниками боевых действий.
Соответствующие изменения в законодательство президент подписал еще 6 декабря. Впрочем вступили в силу они только 26 марта
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Согласно законодательству, участниками боевых действий считаются лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе
- Украинской повстанческой армии (УПА)
- Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь";
- Украинской народной революционной армии (УНРА)
- Организации народной обороны "Карпатская Сечь";
- Украинской военной организации (УВО)
- Вооруженных подразделений Организации украинских националистов.
Эти категории граждан будут иметь соответствующие льготы, которые предусмотрены для них законом.
"Лучше поздно, чем никогда. Хотя это должно было быть сделано еще в 1991 году. Во-первых, Украина состоялась благодаря этим людям. Это восстановление определенной исторической справедливости. А во-вторых, сегодня Украина снова в состоянии войны, сегодня Украину снова защищают патриоты с оружием в руках. И они должны понимать, что они защищают государство, которое умеет уважать тех, кто его защищает", – объяснил историк, руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Какие льготы имеют участники боевых действий?
• Бесплатный проезд в общественном транспорте
• Ветераны войны являются первыми в очереди на получение бесплатного жилья;
• Бесплатные юридические услуги;
• Льготы на услуги связи;
• 100% скидка для инвалидов войны и 75% скидка участникам боевых действий платы за ЖКХ;
• Бесплатные, некоторые, виды медицинских услуг, к примеру, стоматологическая;
С полным перечнем льгот можно ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины.
Куда обратиться за оказанием помощи участникам боевых действий?
Необходимо обратиться в социальный фонд защиты граждан по месту прописки. С собой необходимо иметь следующие документы:
• заявление на получение помощи;
• паспорт и его копию;
• идентификационный код налогоплательщика;
• справка из паспортного стола, которая указывает на количество членов семьи;
• данные о жилье и жилищных условиях, информация, указывающая на суммы ежемесячных выплат за коммунальные услуги.
Что такое УПА?
Украинская повстанческая армия – военно-политическое формирование, действовавшее в Украине в 1942-1953 годов, вооруженное крыло Организации украинских националистов. С 1943 по 1950 годы главным командиром УПА был генерал Роман Шухевич, с 1950 по 1954 – Василий Кук. С 2015 года воины УПА имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке. Борьба УПА – составная Украинского освободительного движения 1920-1950 годов. Ее воины сражались на два фронта: против гитлеровцев и красноармейцев.