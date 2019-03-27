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      Бійців УПА офіційно визнали учасниками бойових дій

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      Бійців УПА офіційно визнали учасниками бойових дій
      Бійців УПА офіційно визнали учасниками бойових дій / Фото з відкритих джерел

      26 березня в Україні набули чинності поправки до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Згідно з законодавством, бійці Української повстанської армії офіційно є учасниками бойових дій.

      Відповідні зміни до законодавства президент підписав ще 6 грудня. Втім стали чинними вони лише 26 березня

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      Згідно з законодавством, учасниками бойових дій вважаються особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі:

      • Української повстанської армії (УПА);
      • Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ";
      • Української народної революційної армії (УНРА);
      • Організації народної оборони "Карпатська Січ";
      • Української військової організації (УВО);
      • Збройних підрозділів Організації українських націоналістів.

      Ці категорії громадян матимуть відповідні пільги, які передбачені для них законом. 

      "Краще пізно, ніж ніколи. Хоча це мало би бути зроблено ще у 1991 році. По-перше, Україна постала завдяки цим людям. Це відновлення певної історичної справедливості. А по-друге, сьогодні Україна знов у війні, сьогодні Україну знову захищають патріоти зі зброєю у руках. І вони мають розуміти, що вони захищають державу, яка вміє шанувати тих, хто її захищає", – пояснив історик, керівник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

      Які пільги мають учасники бойових дій?

      • Безкоштовний проїзд у громадському транспорті;
      • Ветерани війни є першими у черзі на отримання безкоштовного житла;
      • Безкоштовні юридичні послуги;
      • Пільги на послуги зв'язку;
      • 100% знижка для інвалідів війни та 75% знижка учасникам бойових дій плати за ЖКГ;
      • Безкоштовні деякі види медичних послуг, до прикладу, стоматологічна;

      З повним переліком пільг можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України.

      Куди звернутися за наданням допомоги учасникам бойових дій?

      Необхідно звернутися до соціального фонду захисту громадян за місцем прописки. З собою необхідно мати такі документи:
      • заяву на отримання допомоги;
      • паспорт та його копію;
      • ідентифікаційний код платника податків;
      • довідка з паспортного столу, яка вказує на кількість членів сім'ї;
      • дані про житло і житлові умови, інформація, яка вказує на суми щомісячних виплат за послуги комунальні.

      Що таке УПА?Українська повстанська армія – військово-політичне формування, що діяло в Україні протягом 1942-1953 років, озброєне крило Організації українських націоналістів. З 1943 по 1950 роки головним командиром УПА був генерал Роман Шухевич, з 1950 по 1954 – Василь Кук. З 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. Боротьба УПА – складова Українського визвольного руху 1920-1950 років. Її вояки боролися на два фронти: проти гітлерівців та червоноармійців.

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      Теги: Новини України УПА Законодавство Війна Історія
      Джерело: 24 канал
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