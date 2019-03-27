Бійців УПА офіційно визнали учасниками бойових дій

26 березня в Україні набули чинності поправки до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Згідно з законодавством, бійці Української повстанської армії офіційно є учасниками бойових дій.

Відповідні зміни до законодавства президент підписав ще 6 грудня. Втім стали чинними вони лише 26 березня

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Згідно з законодавством, учасниками бойових дій вважаються особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі:

Української повстанської армії (УПА);

Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ";

Української народної революційної армії (УНРА);

Організації народної оборони "Карпатська Січ";

Української військової організації (УВО);

Збройних підрозділів Організації українських націоналістів.

Ці категорії громадян матимуть відповідні пільги, які передбачені для них законом.

"Краще пізно, ніж ніколи. Хоча це мало би бути зроблено ще у 1991 році. По-перше, Україна постала завдяки цим людям. Це відновлення певної історичної справедливості. А по-друге, сьогодні Україна знов у війні, сьогодні Україну знову захищають патріоти зі зброєю у руках. І вони мають розуміти, що вони захищають державу, яка вміє шанувати тих, хто її захищає", – пояснив історик, керівник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Які пільги мають учасники бойових дій?

• Безкоштовний проїзд у громадському транспорті;

• Ветерани війни є першими у черзі на отримання безкоштовного житла;

• Безкоштовні юридичні послуги;

• Пільги на послуги зв'язку;

• 100% знижка для інвалідів війни та 75% знижка учасникам бойових дій плати за ЖКГ;

• Безкоштовні деякі види медичних послуг, до прикладу, стоматологічна;

З повним переліком пільг можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України.

Куди звернутися за наданням допомоги учасникам бойових дій?

Необхідно звернутися до соціального фонду захисту громадян за місцем прописки. З собою необхідно мати такі документи:

• заяву на отримання допомоги;

• паспорт та його копію;

• ідентифікаційний код платника податків;

• довідка з паспортного столу, яка вказує на кількість членів сім'ї;

• дані про житло і житлові умови, інформація, яка вказує на суми щомісячних виплат за послуги комунальні.

Що таке УПА?Українська повстанська армія – військово-політичне формування, що діяло в Україні протягом 1942-1953 років, озброєне крило Організації українських націоналістів. З 1943 по 1950 роки головним командиром УПА був генерал Роман Шухевич, з 1950 по 1954 – Василь Кук. З 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. Боротьба УПА – складова Українського визвольного руху 1920-1950 років. Її вояки боролися на два фронти: проти гітлерівців та червоноармійців.