Справедливість починає відновлюватися, – відомий дисидент прокоментував закон щодо УПА

Відтепер усі воїни Української повстанської армії офіційно є учасниками бойових дій. Такий закон Верховна Рада ухвалила 6 грудня, хоча і не з першого разу.

Парламент надав статус учасників бойових дій усім воїнам Української повстанської армії. Законопроект вніс Юрій Шухевич, син Романа Шухевича, який і стояв у витоків УПА.

Читайте також: Вояки УПА отримали статус учасників бойових дій: рішення Ради

89-річний Григорій Гідей пригадав, як воював у лавах УПА. До повстанців він пішов у розпал Другої світової війни. Згодом воював у підпільних загонах, на які полювали КДБісти. У 1950 році Григорія арештували та відправили спочатку в Караганду, а потім у Заполяр'я – відбувати покарання за зраду Батьківщини.



Григорій Гідей



Три роки тому такий статус отримали лише ті бійці УПА, які воювали проти німецьких фашистів під час Другої Світової. Тих, хто після її завершення у лавах української повстанської армії боровся з радянською окупацією, проігнорували.

Тепер статус учасників бойових дій надали усім упівцям. Зокрема й учасникам Української військової організації та Організації українських націоналістів, з який і створили Українську повстанську армію, та загонів Карпатської та Поліської Січей, які діяли у підпіллі в 1950-х роках.





Законопроект вніс син Романа Шухевича Юрій



Та пільги, а саме безкоштовні ліки, послуги медиків і проїзд у транспорті, ветерани зможуть отримати лише у лютому. До того часу уряд має знайти на це кошти в бюджеті.

Щороку учасники бойових дій отримують разову виплату. Цьогоріч ця сума складала 1200 гривень, а для ветеранів з інвалідністю – трохи більше, ніж три тисячі.

Дисидент Степан Хмара вважає, хоча б так нація виконує моральний обов'язок перед борцями за незалежність.

Процес йде в усіх регіонах України: десь менше, десь більше. Справедливість починає потрохи відновлюватися,

– переконаний дисидент та політв'язень радянських таборів Степан Хмара.

Російська пропаганда називала воїнів УПА посібниками фашистів та вимагала позбавити Степана Бандеру звання героя України. Ветерани радянської армії уникали зустрічей з учасниками повстанських формувань. Вони воювали за Україну, та по різні боки ідеології.

Після початку війни з Росією по всій Україні почастішали акції примирення. Тепер ветерани УПА та радянської армії покладають квіти до пам'ятників загиблих у Другій Світовій разом й тиснуть один одному руки. "Зараз їхні діти разом захищають Україну", – зазначив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.



Ветерани УПА та радянської армії



Радянські міфи про УПА потрохи руйнуються. Інститут національної пам'яті випускає настільні ігри про боротьбу повстанців. А гімн ОУН, із яким воїни УПА йшли у бій, цього року став маршем нової армії. Вперше як офіційний славень Збройних Сил України він прозвучав на параді до Дня Незалежності.

Що таке УПА? Українська повстанська армія – військово-політичне формування, що діяло в Україні протягом 1942-1953 років, озброєне крило Організації українських націоналістів. З 1943 по 1950 роки головним командиром УПА був генерал Роман Шухевич, з 1950 по 1954 – Василь Кук. З 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. Боротьба УПА – складова Українського визвольного руху 1920-1950 років. Її вояки боролися на два фронти: проти гітлерівців та червоноармійців.