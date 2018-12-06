Вояки УПА отримали статус учасників бойових дій: рішення Ради

У четвер, 6 грудня, Верховна Рада надала воякам Української повстанської армії статус учасників бойових дій. Для цього депутати схвалили зміни в законопроект про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

Документ після кількох невдалих спроб підтримали 236 народних обранців, повідомляє "РБК-Україна".

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Згідно з законом, статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), озброєних підрозділів Організації українських націоналістів та були визнані борцями за незалежність України у XX столітті.

Порядок надання статусу учасника бойових дій зазначеним особам встановлює Кабінет міністрів.

Що таке УПА? Українська повстанська армія – військово-політичне формування, що діяло в Україні протягом 1942-1953 років, озброєне крило Організації українських націоналістів. З 1943 по 1950 роки головним командиром УПА був генерал Роман Шухевич, з 1950 по 1954 – Василь Кук. З 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. Боротьба УПА – складова Українського визвольного руху 1920-1950 років. Її вояки боролися на два фронти: проти гітлерівців та червоноармійців.