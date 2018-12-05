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      Народні депутати пропонують повернути Бандері звання Героя України

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      Нардепи пропонують повернути Бандері звання Героя України
      Нардепи пропонують повернути Бандері звання Героя України / Фото з відкритих джерел

      Група народних депутатів Верховної ради виступила з ініціативою повернути проповіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України посмертно.

      Про це свідчить проект постанови №9368 "Про звернення до президента України щодо присвоєння звання Героя України Бандері Степану Андрійовичу (посмертно)".

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      Документ був внесений у Раду сьогодні, 5 грудня. Наразі текст постанови ще не опублікований на сайті парламенту.

      Авторами проекту стали понад 20 народних депутатів. Серед них – Максим Бурбак (фракція "Народний фронт"), Ярослав та Богдан Дубневичі (фракція "Блок Петра Порошенка"), Андрій Кот (фракція БПП), Михайло Бондар (фракція "Народний фронт"), Юлій Мамчур (фракція БПП), Михайло Гаврилюк (фракція "Народний фронт") та інші.

      Нагадаємо, в січні 2010 року третій Президент України Віктор Ющенко присвоїв звання героя Степану Бандері. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував цей указ президента. У 2011 році Вищий адміністративний суд України остаточно відібрав звання героя у Бандери.

      Хто такий Степан Бандера?Український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. Невдовзі після цього гітлерівці помістили Бандеру під домашній арешт, а потім – у центральну Берлінську в’язницю. 2 роки перебував у концтаборі Заксенгаузен, згодом Бандеру звільнили та запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак він відхилив пропозицію та на співпрацю з гітлерівцями не погодився.

      Радянський уряд уповноважив КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

      Теги: Новини України Новини політики Нагороди Степан Бандера Блок Петра Порошенка Народний фронт Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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