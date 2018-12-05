Народные депутаты предлагают вернуть Бандере звание Героя Украины

Группа народных депутатов Верховной рады выступила с инициативой вернуть проповеднику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины посмертно.

Об этом свидетельствует проект постановления №9368 "Об обращении к президенту Украины о присвоении звания Героя Украины Бандере Степану Андреевичу (посмертно)".

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Документ был внесен в Раду сегодня, 5 декабря. Сейчас текст постановления еще не опубликован на сайте парламента.

Авторами проекта стали более 20 народных депутатов. Среди них – Максим Бурбак (фракция "Народный фронт"), Ярослав и Богдан Дубневичи (фракция "Блок Петра Порошенко"), Андрей Кот (фракция БПП), Михаил Бондарь (фракция "Народный фронт"), Юлий Мамчур (фракция БПП), Михаил Гаврилюк (фракция "Народный фронт") и другие.

Напомним, в январе 2010 года третий Президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание героя Степану Бандере. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил этот указ президента. В 2011 году Высший административный суд Украины окончательно отобрал звание героя у Бандеры.

Кто такой Степан Бандера?

Украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола ОУН – глава Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Вскоре после этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем – в центральную Берлинскую тюрьму. 2 года находился в концлагере Заксенхаузен, впоследствии Бандеру освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако он отклонил предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился.



Советское правительство уполномочило КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.