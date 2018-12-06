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      Воины УПА получили статус участников боевых действий: решение Рады

      26 Читати новину українською
      Воины УПА получили статус участников боевых действий
      Воины УПА получили статус участников боевых действий / Thekievtimes.ua

      В четверг, 6 декабря, Верховная Рада предоставила воинам Украинской повстанческой армии статус участников боевых действий. Для этого депутаты одобрили изменения в законопроект об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

      Документ после нескольких неудачных попыток поддержали 236 народных избранников, сообщает "РБК-Украина".

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      Согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и были признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

      Порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливает Кабинет министров.

      Что такое УПА? Украинская повстанческая армия – военно-политическое формирование, которое действовало в Украине в течение 1942-1953 годов, вооруженное крыло Организации украинских националистов. С 1943 по 1950 годы главным командиром УПА был генерал Роман Шухевич, с 1950 по 1954 – Василий Кук. С 2015 года воины УПА имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке. Борьба УПА – составляющая Украинского освободительного движения 1920-1950 годов. Ее воины сражались на два фронта: против гитлеровцев и красноармейцев.

      Теги: Новости Украины История УПА Новости политики война Законодательство Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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