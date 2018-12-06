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      Справедливость начинает восстанавливаться, – известный диссидент прокомментировал закон об УПА

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      Отныне все воины Украинской повстанческой армии – официально участники боевых действий. Такой закон 6 декабря приняла Верховная Рада, хотя и не с первого раза.

      Парламент предоставил статус участников боевых действий всем воинам Украинской повстанческой армии. Законопроект внес Юрий Шухевич, сын Романа Шухевича, который и стоял у истоков УПА.

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      89-летний Григорий Гидей вспомнил, как воевал в рядах УПА. К повстанцам он ушел в разгар Второй мировой войны. Впоследствии воевал в подпольных отрядах, на которые охотились КГБисты. В 1950 году Григория арестовали и отправили сначала в Караганду, а потом в Заполярье – отбывать наказание за измену Родине.

      Григорій Гідей
      Григорий Гидей
       

      Три года назад такой статус получили только те бойцы УПА, которые воевали против немецких фашистов во время Второй Мировой. Тех, кто после ее завершения в рядах украинской повстанческой армии боролся с советской оккупацией, проигнорировали.

      Теперь статус участников боевых действий предоставили всем бойцам УПА. В том числе и участникам Украинской военной организации и Организации украинских националистов, который и создали Украинскую повстанческую армию, и отрядов Карпатской и Полесской Сечей, которые действовали в подполье в 1950-х годах.

      Юрій Шухевич

      Законопроект внес сын Романа Шухевича Юрий

      Но льготы, а именно бесплатные лекарства, услуги медиков и проезд в транспорте, ветераны смогут получить только в феврале. К тому времени правительство должно найти на это средства в бюджете.

      Ежегодно участники боевых действий получают разовую выплату. В этом году эта сумма составляла 1200 гривен, а для ветеранов с инвалидностью – чуть больше, чем три тысячи.

      Диссидент Степан Хмара считает, что хотя бы так нация выполняет моральный долг перед борцами за независимость.

      Процесс идет во всех регионах Украины: где меньше, где больше. Справедливость начинает понемногу восстанавливаться,
      – убежден диссидент и политзаключенный советских лагерей Степан Хмара.

      Российская пропаганда называла воинов УПА пособниками фашистов и требовала лишить Степана Бандеру звания героя Украины. Ветераны советской армии избегали встреч с участниками повстанческих формирований. Они воевали за Украину, но по разные стороны идеологии.

      После начала войны с Россией по всей Украине участились акции примирения. Теперь ветераны УПА и советской армии возлагают цветы к памятникам погибших во Второй Мировой вместе и жмут друг другу руки. "Сейчас их дети вместе защищают Украину", – отметил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

      Ветерани УПА та радянської армії

      Ветераны УПА и советской армии

      Советские мифы об УПА понемногу разрушаются. Институт национальной памяти выпускает настольные игры про борьбу повстанцев. А гимн ОУН, с которым воины УПА шли в бой, в этом году стал маршем новой армии. Впервые как официальный гимн Вооруженных Сил Украины он прозвучал на параде ко Дню Независимости.

      Что такое УПА?
      Украинская повстанческая армия – военно-политическое формирование, которое действовало в Украине в течение 1942-1953 годов, вооруженное крыло Организации украинских националистов. С 1943 по 1950 годы главным командиром УПА был генерал Роман Шухевич, с 1950 по 1954 – Василий Кук. С 2015 года воины УПА имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке. Борьба УПА – составляющая Украинского освободительного движения 1920-1950 годов. Ее воины сражались на два фронта: против гитлеровцев и красноармейцев.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Степан Хмара История Законодательство война Верховная Рада УПА
      Источник: 24 канал
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