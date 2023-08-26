В День Независимости Украины 24 августа она посетила позиции 110 бригады ТРО на Бердянском направлении. По ее словам, от линии огня ее отделяют какие-то четыре километра.

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Продвигаться крайне сложно

Это подчеркнул военный с позывным "Кекс". Он из Вольнянского, что на Запорожье. Защитник подчеркнул, что враг плотно заминировал территорию вокруг.

Тысяча и тысяча мин. Заминировано все. Растяжки… очень сложно. Вот сейчас слышите (обратил внимание на звук взрыва – 24 Канал), ребята пытаются их выбить. Где-то мы их, где-то они нас. Не сдаемся, сдаваться не собираемся,

– подчеркнул он.

Как Украину обороняют бойцы 110-й бригады ТРО на Бердянском направлении: смотрите видео

Следует понимать, что российские захватчики используют дистанционное минирование. Как только наши защитники разминируют определенные участки – оккупанты снова "насыпают" мины.

В то же время защитник разрушил миф о том, что против Украины воюют так называемые "чмобики". По крайней мере, те, кто стоит напротив наших военных, точно не из таких.

Все они знают. Все они умеют. По крайней мере, те, что напротив нас, действительно подготовлены. Тактика поменялась. Они ждут нас. Они тоже учатся,

– констатировал он.

Беспилотники спасают жизнь

Следует понимать, что беспилотники очень важны для наших военных. С их помощью удается уничтожать российскую технику, что минимизирует атаки по позициям наших защитников. Ведь каждый уничтоженный танк, миномет или артустановка – спасены жизни, а также здоровье украинских военных.

Боец с позывным "Рыба" подробнее рассказал о важности беспилотников на фронте.

На один наш дрон – вылетает 4 из них, как минимум. По перехватам было такое, что говорили уже тараньте их просто… Их очень много,

– говорит он.

По его словам, рота нашего защитника нуждается в дронах Mavic 3. "Рыба" говорит, что они эффективны в их условиях, но они также очень быстро расходуются. Один беспилотник в среднем переживает 5 – 7 операций.

У нас очень много хороших пилотов, ребят, которые хотят уничтожать врага. Но для этого… сюда нужно больше (дронов – 24 Канал). Потому что за этим победа,

– подчеркнул он.

При всей сложности наши защитники продолжают бить по врагу и выбивать его из родной земли. Говорят, что после их попадания "горит так, что видно за 10 километров". Мы же можем помочь военным и сделать их боевые задачи более эффективными.

Редакция 24 Канала и Андриана Кучера призывают помочь нашим защитникам. Для этого переходите по этой ссылке, чтобы пополнить монобанку 110-й бригады ТРО. Или же переведите средства на карту: 5375 4112 0810 8097. Цель – собрать 400 тысяч гривен на три дрона Mavic 3. Помните, что каждая ваша гривна важна!