У День Незалежності України 24 серпня вона відвідала позиції 110-ї бригади ТРО на Бердянському напрямку. За її словами, від лінії вогню її відділяють якісь чотири кілометри.

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Просуватися вкрай складно

На цьому наголосив військовий з позивним "Кекс". Він з Вільнянська, що на Запоріжжі. Захисник підкреслив, що ворог щільно замінував територію навколо.

Тисяча і тисяча мін. Заміноване все. Розтяжки… дуже складно. Ось зараз чуєте (звернув увагу на звук вибуху – 24 Канал), хлопці намагаються їх вибити. Десь ми їх, десь вони нас. Не здаємося, здаватися не збираємося,

– наголосив він.

Як Україну обороняють бійці 110-ї бригади ТРО на Бердянському напрямку: дивіться відео

Слід розуміти, що російські загарбники використовують дистанційне мінування. Щойно наші захисники розміновують певні ділянки – окупанти знову "насипають" міни.

Водночас захисник зруйнував міф про те, що проти України воюють так звані "чмобіки". Принаймні ті, хто стоїть навпроти наших військових, точно не з таких.

Усе вони знають. Усе вони вміють. Принаймні ті, що навпроти нас, дійсно підготовлені. Тактика змінилася. Вони нас чекають. Вони теж вчаться,

– констатував він.

Безпілотники рятують життя

Слід розуміти, що безпілотники надзвичайно важливі для наших військових. З їхньою допомогою вдається нищити російську техніку, що мінімізує атаки по позиціях наших захисників. Адже кожен знищений танк, міномет чи артустановка – врятовані життя, а також здоров'я українських військових.

Боєць з позивним "Риба" детальніше розповів про важливість безпілотників на фронті.

На один наш дрон – вилітає 4 їхні, як мінімум. По перехопленнях було таке, що казали уже тараньте їх просто… Їх дуже багато,

– каже він.

За його словами, рота нашого захисника наразі потребує дронів Mavic 3. "Риба" каже, що вони ефективні в їхніх умовах, але вони також дуже швидко витрачаються. Один безпілотник в середньому переживає 5 – 7 операцій.

У нас є дуже багато хороших пілотів, хлопців, які хочуть нищити ворога. Але для цього… сюди треба більше (дронів – 24 Канал). Бо за цим перемога,

– наголосив він.

Попри всю складність, наші захисники продовжують бити по ворогові та вибивати його з рідної землі. Кажуть, що після їхніх влучань "горить так, що видно за 10 кілометрів". Ми ж можемо допомогти військовим і зробити виконання їхніх бойових завдань ефективнішим.

Редакція 24 Каналу та Андріана Кучер закликають допомогти нашим захисникам. Для цього переходьте за цим посиланням, щоб поповнити монобанку 110-ї бригади ТРО. Або ж переказати кошти на картку: 5375 4112 0810 8097. Ціль – зібрати 400 тисяч гривень на три дрони Mavic 3. Пам'ятайте, що кожна ваша гривня важлива!