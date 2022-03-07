Они отмечают, что уже несколько дней подряд утро противотанкистов начинается не с кофе, а с уничтоженной техники противника.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

За почти две недели войны, воины бригады работают молниеносно – поражают вражеские цели и предотвращают продвижение оккупантов. Сегодня коллекция достижений пополнилась видео, на котором пылает вражеская БМП. Отмечается, что она вела огонь по нашим позициям.

Это далеко не весь ассортимент вражеской техники, которую ежедневно уничтожают воины бригады и вместе с экипажами этих машин отправляют на концерты Кобзона,

– пишут защитники из 30 механизированной бригады.

Смотрите видео обстрела боевой машины пехоты врага:

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