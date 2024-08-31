Как рассказали бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригада ДШВ ВСУ, сейчас эти танки будут готовить, чтобы использовать против врага. Более того, среди трофейной техники есть и новейший танк, который является гордостью для россиян, Т-90 "Прорыв".

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Львовские десантники затрофеили 7 танков на Курщине

С начала операции в Курской области десантники 80 ОДШБр смогли затрофеить 7 российских танков. Среди них новейший Т-90М, четыре машины Т-80 БВМ и 2 единицы Т-72.

Военнослужащий Богдан признался, что всегда мечтал затрофеить танк. Именно ему с собратьями и контрразведчиками СБУ удалось захватить несколько новеньких Т-80 БВМ в окрестностях города Суджа в первые дни боев на Курщине.

Что важно, некоторые танки имеют очень мало пробега, а значит – они только сошли с конвейера. Военные отмечают, что Т-90 – новая техника для украинских защитников, ведь таких затрофеиных российских танков немного.

С Т-90 мы не работали. Это новейшая техника России. Она запускается, ездит, а нам остается только разобраться с системой управления огнем и заставить ее работать в сторону противника. Т-80 для нас достаточно интересны, нам будет просто их освоить и они находятся в хорошем техническом состоянии. Если посмотреть на их пробег, то у некоторых там под 80 километров, то есть, можно сказать, они только сошли с конвейера. Т-72 находятся в довольно плохом состоянии, это не современная техника и видно, что их использовали давно, и сейчас пытаемся их восстановить,

– добавил офицер 80 ОДШБр.

В общем, танки находятся в разном техническом состоянии – где-то надо только наладить связь, но какие-то единицы необходимо отправить на капитальный ремонт. Однако затрофеиная техника – это хорошее усиление для украинских защитников.