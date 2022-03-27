Уже на следующий день украинские воины обнародовали видео освобождения этого населенного пункта в Харьковском районе. Кроме того, стали известны детали успешной операции.
Также "Азов" на улицах Мариуполя уничтожил 3 танка и подбил 1 БМД врага
Наступление было быстрое и плодовитое
Наступление было довольно стремительным и бойцы полка продемонстрировали высокий уровень слаженности. Им удалось не только уничтожить многих врагов, но и взять 27 орков в плен.
Воины "Азова" в освобожденной Ольховке / Фото с телеграма Константина Немичева
Также служащие захватили 3 единицы техники:
- командно-штабные машины;
- военные вездеходы.
Воины полка "Азов" освобождают Ольховку под Харьковом: смотрите видео
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