Вже наступного дня українські воїни оприлюднили відео звільнення цього населеного пункту в Харківському районі. Окрім цього, стали відомі деталі успішної операції.
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Наступ був швидкий і плодовитий
Наступ був досить стрімким і бійці полку продемонстрували високий рівень злагодженості. Їм вдалося не лише знищити багато ворогів, а й взяти 27 орків у полон.
Воїни "Азову" у звільненій Вільхівці / Фото з телеграму Констянтина Немічева
Також службовці захопили 3 одиниці техніки:
- командно-штабні машини;
- військові всюдиходи.
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