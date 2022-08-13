Истории освобожденных защитников рассказали 24 каналу жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко и невеста командира 1 роты 1 батальона Анна Науменко в рамках проекта ИНТЕРВЬЮ 24.

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Защитники "Азовстали" поделились историями из плена

Екатерина рассказала, что все, что знают родные защитников "Азовстали" об условиях в плену оккупантов, базируется на рассказах ребят, которых уже обменяли. Пока эти бойцы находятся в больницах. С некоторыми из них жена командира полка разговаривала.

Кто-то говорит, что их как раз пытали, не давая воды и еды по 2 дня. Это такая пытка, связанная с питанием, с водой. Некоторые говорят, что все было более или менее. Мол, не курорт, но еда там была, воду давали, поэтому лучше, чем на "Азовстали",

– заметила Екатерина.

По ее словам, в этом, по-видимому, играет роль человеческий фактор – в какой барак защитник попал, с какими людьми столкнулся. Ведь враг тоже разный.

"Есть враг, который будет просто ненавидеть тебя до последнего, будет морально давить, ничего не давать и притеснять. А есть враг нейтральный, который просто выполняет свои обязанности – давать воду, еду и все. И он никаких проявлений негатива не применяет к солдату", – добавила жена командира.

Она заметила, что истории разные, поэтому трудно сказать, какова ситуация в целом. Тем более, не все защитники находятся в Еленовке, ведь некоторые из них – в Донецке.

"У каждого состояние разное, потому что разные заболевания, разные степени ампутации. У каждого человека разная ситуация. Следственные действия сейчас идут. С ребятами, которым есть что сказать, общаются соответствующие органы. Поэтому думаю, что это все потом будет передано в Европейский суд в исках против россии", – отметила Екатерина.

Анна добавила, что родные защитников вообще советуют всем бойцам записывать свои воспоминания. Ведь у большинства они просто невероятны, в частности, о пребывании в самом Мариуполе. Это нужно для того, чтобы сохранить все рассказы большой книгой, поскольку они – это история.

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